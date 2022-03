Recept: pita gyros met Pulled Oats en tzatziki

Deze heerlijke plantaardige pita’s gyros met tzatziki zullen bij iedereen in de smaak vallen. Het gerecht is extra lekker omdat je zelf je eigen pita’s bakt. Daag jij jezelf met dit vegetarische recept? Veel kookplezier!

Receptcredits: Gold&Green

Ingrediënten

voor 2 personen

175 gram Pulled Oats® Naturel (1 verpakking)

2 trostomaten (in dunne ringen gesneden)

75 gram ijsbergsla

voor de pita’s

1 zakje (instant) gist

400 gram bloem

270 ml plantaardige drink, lauwwarm

1 el olijfolie

1 tl kristalsuiker

1 tl bakpoeder

½ tl zout

voor de gyrosmarinade

1 teentje knoflook

1 sjalotje

1,5 el korianderpoeder

1 el platte peterselie

1 el olijfolie

1 tl komijn

1 tl gerookte paprikapoeder

1 tl gedroogde tijm

½ tl oregano

½ tl kaneel

½ tl chilipoeder of chilivlokken

snuf zout

voor de tzatziki

½ komkommer

1 teentje knoflook (fijngesneden)

200 ml plantaardige variatie op yoghurt

1 tl dille

Bereidingswijze

1. Meng in een maatbeker de lauwwarme plantaardige drink, suiker en gist en laat dit schuimen.

2. Meng ondertussen in een grote kom de bloem, het zout en het bakpoeder.

3. Voeg het gistmengsel toe aan de kom met bloem, gevolgd door de olie, en kneed tot een mooi glad deeg. Het deeg is klaar als het loskomt van de randen van de mengkom.

4. Laat het deeg één uur rijzen met een theedoek over de kom.

5. Maak ondertussen de gyrosmarinade. Doe daarvoor alle ingrediënten in een hakmolen en maal tot een pasta. Meng dit vervolgens met de Pulled Oats en zet 10 minuten apart.

6. Maak ondertussen alvast de tzatziki. Rasp de komkommer en giet het vocht weg. Meng de komkommer met de knoflook, plantaardige variatie op yoghurt en een snuf zout. Zet dit apart.

7. Verdeel het deeg in 6 bollen. Rol ze dun uit. Verwarm de koekenpan op middelhoog vuur en giet olie in de pan. Bak de pita’s. Zodra de pita’s beginnen te bubbelen, draai je het vuur zacht, keer je de pita’s om en doe je de deksel op de pan. Haal de pita’s uit de pan wanneer ze gaar zijn en herhaal deze stap met alle deegbollen.

8. Als de pita’s klaar zijn, giet je weer wat olie in de pan en bak je de gemarineerde Pulled Oats in circa 7 minuten warm en krokant.

9. Schep op de pita’s de tomaat, ijsbergsla, Pulled Oats en tzatziki.