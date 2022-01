Recept pitabroodjes met tzatziki

Het is de yoghurt van sporters en kenners, het heeft zijn oorsprong in het land van de goden: yoghurt op Griekse wijze. Deze yoghurt staat bekend om zijn hoog eiwitgehalte en om zijn volle smaak, en is het hoofd ingrediënt in tzatziki.

Pitabroodjes met tzatziki

Ingrediënten voor 8 porties:

Voor de pitabroodjes:

500 g bloem

15 gram gist

300 ml lauw water

1 tl zout

3 el olijfolie

Sesam en oregano om te besprenkelen

Voor de tzatziki:

200 g Griekse yoghurt

1/2 komkommer

2 teentjes knoflook

Verse rozemarijn

Verse tijm

Zout

Peper

Bereiding:

Los de gist op in het water. Voeg de overige ingrediënten toe en kneed tot een stevig deeg. Laat een uur rijzen onder een handdoek.

Doe ondertussen de Griekse yoghurt in een kom. Schil de komkommer en rasp grof of snij in fijne julienne. Zout de komkommer en wacht tot het komkommersap is bezonken.

Pers intussen de knoflookteentjes en zet ze in de yoghurt.

Doe de komkommer in een schone doek en pers het sap eruit. Voeg de gedroogde komkommer toe aan de yoghurt en roer erdoor. Even laten intrekken en op smaak brengen met de kruiden, peper en zout.

Verdeel nu het afgewerkte deeg in acht porties en vorm er balletjes van. Dek af en laat nog 10 minuten rijzen.

Rol met een deegroller elk balletje uit tot een ovale schijf. Bestrijk met een beetje water en voeg oregano of sesamzaad toe.

Bak op een ingevette, met bloem bestoven bakplaat in een oven van 250 °C gedurende 8 tot 10 minuten tot de pitabroodjes opgeblazen zijn.

Bereidingstijd: ca. 35 minuten

Rusttijd: ongeveer een uur