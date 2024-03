Recept: Pittige Harissa

Pittige Harissa is een heldere mix van kruiden en verkoolde rode paprika, en is een heerlijke toevoeging aan elke maaltijd – roer door roomkaas of hummus als dip, voeg toe aan pasta als basis van een saus of maak los met olijfolie en gebruik als marinade voor kip, biefstuk of geroosterde groenten. Of houd het simpel en gebruik het als lekkere dip voor frietjes.

Ingrediënten pittige Harissa

2 grote rode paprika’s

15 ml komijnzaad

30 ml korianderzaad

10 ml venkelzaad

15 ml paprikapoeder

15 ml gerookte paprikapoeder

15 ml gedroogde chilivlokken

6 teentjes knoflook, gepeld

200 g tomaten, geschild en in stukjes gesneden

2-3 verse rode pepers

60 ml extra vierge olijfolie

Zout en peper naar smaak

Bereiding

Halveer de paprika’s, schep de zaadjes eruit en leg ze op een ingevette, met folie beklede bakplaat. Besprenkel met een scheutje olijfolie voordat je het onder de grill op hoog vuur zet.

Grill de paprika’s gedurende 10 – 15 minuten, of tot de schil verkoold is en het vruchtvlees zacht is.

Haal het uit de oven en laat afkoelen voordat je de zwartgeblakerde schil van de stukjes paprika pelt.

Bak ondertussen het komijn-, koriander- en venkelzaad droog. Eenmaal geroosterd, maal ze samen in een kruidenmolen (of met een vijzel en stamper) tot ze fijngemalen zijn.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en mix tot een fijne massa. Controleer de kruiden en voeg naar smaak zout en peper toe.