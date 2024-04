Pilaf is een oosters rijstgerecht dat in verschillende variaties verkrijgbaar is. Dit smaakvolle garnalen rijstgerecht is de perfecte optie voor een doordeweekse maaltijd – snel klaar in slechts een uur. Bekijk hier het recept Pittige Perzische Garnalen pilaf.



Bereidingstijd Minder dan een uur | Porties 4

Ingrediënten

500 g grote zwarte gamba’s, ontdaan van darmen en schaal verwijderd

1 ui, geschild, in ringen gesneden

50 g boter

2-4 teentjes knoflook, fijngehakt

5 ml gerookte paprikapoeder (poeder)

5 g komijn, gemalen

5 ml kaneel, gemalen

5 ml koriander, gemalen

3 ml kurkuma

500 gram basmatirijst

1 liter kippenbouillon

Zeezout en versgemalen zwarte peper naar smaak

30 ml olijfolie

1 citroen

200 g tomaten

Serveren:

50 g geroosterde amandelen

Granaatappelzaadjes

Verse koriander

Bereiding

Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur en bak de ui tot hij glazig en lichtbruin is.



Voeg boter, knoflook en kruiden toe en bak tot het geurig is, ongeveer 2 minuten.



Voeg de rijst toe, meng alles goed en bak 3 minuten.



Blus af met bouillon en roer goed.



Zet het vuur lager en kook met gesloten deksel gedurende 20 minuten.



Verwijder het deksel en roer de rijst voorzichtig los met een houten lepel.



Goed op smaak brengen met zout en zwarte peper.



Om de garnalen te bakken, verwarm wat olijfolie in een grote (28 cm) aluminium pan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur.



Zodra de olie heet is, voeg je de garnalen toe en breng je ze op smaak met zout en een scheutje citroensap. Zodra de garnalen roze zijn, zijn ze gaar.



Bak in dezelfde pan met nog een beetje olijfolie de tomaten tot de schil barst en lichtbruin is.



Voeg de geroosterde amandelen en granaatappelpitjes toe aan de rijst en serveer met de garnalen, verse koriander en gebakken tomaten.