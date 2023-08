Recept: Popcorn S’mores

Zoals elk seizoen heeft de zomer zijn eigen magie. De textuur van deze warmere maanden duidt op een eeuwenoude drang om het tempo te verlagen en wat van de eenvoudige genoegens van het leven in je op te nemen. De uitdaging zit hem erin onszelf de tijd te gunnen om te ontspannen, gezien het hectische tempo van het dagelijks leven waaraan we gewend zijn geraakt.

Maak er een prioriteit van om iets typisch zomers te doen voordat het seizoen officieel eindigt. En zorg ervoor dat je deze heerlijke “to-go” -versie van een typisch zomerse traktatie, Popcorn S’mores, inpakt.



To-dolijst voor de zomer: Neem een picknick mee, maak een wandeling of probeer te kamperen voor een goedkoop uitje (zelfs als het in je eigen achtertuin is). Ga een dagje naar het strand, zoek schelpen en laat het zand door je vingers laten stromen. Maak een wandeling door een koel bosreservaat; stop onderweg en bestudeer de griezelig-maar-coole insecten. Luister naar brulkikkers kwaken en het zingen van krekels. Kijk vuurvliegjes dansen. Roadtrip over een lang stuk snelweg met de ramen open en de wind door je haren; strek je arm uit het raam en laat hem op de windstroom rijden. Bekijk het brede scherm van Moeder Natuur – een panoramische, veelkleurige zonsondergang. Bezoek een boerenmarkt en proef een zomerrijpe tomaat. Ga zitten met een stuk watermeloen en houd een zaadspuugwedstrijd. Help je kinderen een limonadekraampje op te zetten. Door een sproeier lopen.

Lees ook: Smores op de bbq: 3 versies die je moet proberen

Popcorn S’Mores

Opbrengst: 20

Ingrediënten:

180 gram lichtbruine suiker

120 gram boter of margarine

170 gram glucosestroop

1⁄2 theelepel zuiveringszout

10 kopjes vers gepofte popcorn

1 pakje miniatuur marshmallows

2 kopjes mini Graham koekjes

170 gram chocoladeschilfers

Bereiding

1 Combineer bruine suiker, boter en glucosestroop in een middelgrote pan. Kook op hoog vuur gedurende 5 minuten; haal van het vuur en roer zuiveringszout erdoor.

2 Combineer popcorn en marshmallows in een grote kom. Giet het suikermengsel over de popcorn om te coaten. Roer voorzichtig Graham koekjes en chocoladeschilfers erdoor.

3 Verdeel het mengsel gelijkmatig in een ingevette pan van 15 x 10 inch. Laat volledig afkoelen. In stukken breken. Bewaar in een luchtdichte bak.