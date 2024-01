Recept: Quinoasalade met sinaasappel-koriandersaladedressing

Stap één is om een gezond te eten is je concentreren op gerechten die vers fruit en groenten vereisen, zoals deze Quinoasalade met sinaasappel-koriandersaladedressing. Begin eenvoudig met gekookte quinoa en meng deze met je favoriete producten zoals sinaasappelschijfjes, grapefruit en in blokjes gesneden avocado. Voeg fetakaas, limoensap en in blokjes gesneden rode ui toe om de smaak tot leven te brengen en besprenkel met de lichte, pittige dressing.

Quinoasalade met sinaasappel-koriandersaladedressing

Opbrengst: 2 kopjes

Ingrediënten

Dressing:

1/2 kopje Sinaasappelsoda zero

1/4 kopje limoensap

1/2 kopje olijfolie

1 kopje verse koriander

1/2 avocado

1 theelepel knoflook



Quinoa Salade:

1 kopje quinoa

Bladgroenten (optioneel)

1 sinaasappel, in stukjes gesneden (optioneel)

1 grapefruit, in stukjes gesneden (optioneel)

1 limoen, alleen sap

1/2 avocado, in blokjes gesneden (optioneel)

1/4 kop fetakaas (optioneel)

1/4 kopje in blokjes gesneden rode ui (optioneel)

Bereiding

Om dressing te maken: In de keukenmachine, pulseer sinaasappelsoda, limoensap, olijfolie, koriander, avocado en knoflook tot de consistentie glad is.



Om quinoasalade te maken: Kook quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat afkoelen.



Zodra de quinoa is afgekoeld, voeg je hem indien gewenst toe aan de kom met stukjes sinaasappel en stukjes grapefruit, indien gewenst; limoensap; avocado, indien gewenst; fetakaas, indien gewenst; en eventueel in blokjes gesneden ui. Werk af met een sinaasappel-koriandersaladedressing.