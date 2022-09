Recept: Rib eye steak met appelsalsa

Trek in een makkelijk en heerlijk gerecht? Wat dacht je van rib ene steak met een heerlijke, frisse appelsalsa?De smaakervaring verwent: de fruitig-kruidige componenten harmoniëren met de geroosterde aroma’s van rundvlees en alleen al de geur doet je ernaar uitkijken. Appel- en chiliblokjes zetten ook optisch mooie textuuraccenten. Ook deze klassieke drieklank is in een mum van tijd klaar.

Rib eye steak met Pink Lady appelsalsa

Bereidingstijd: 10 minuten

Bereidingstijd: 20 minuten

Porties: 2

Moeilijkheidsgraad: 2

Ingrediënten voor 2 personen

● 300 gram rib eye steak

● 1 appel

● 1 kleine rode ui

● 1/2 rode chilipeper

● 1 el dragon (vers, gehakt)

● Sap van een halve citroen

● 1 eetlepel honing

● 1/2 tl zout

● 1/2 tl chipotle chili

● 1 snufje peper

● 1 el Sweet Chili Saus

● 1 theelepel geklaarde boter

● Zout voor de biefstuk

Bereiding

1. Pel de ui en hak deze samen met de chilipeper en de appel heel fijn. Meng met de andere ingrediënten en laat trekken.

2. Verwarm de oven voor op 100°C.

3. Verhit de pan met geklaarde boter en zodra het echt heet is, zout één kant van de biefstuk en leg deze in de geklaarde boter met de kant naar beneden. Bak daar 2 minuten (het moet nu een korst hebben), zout de bovenkant en keer deze kant naar beneden. Bak het vlees nu opnieuw ongeveer 2 minuten.

4. Leg de steak op een bord of, nog beter, op een rooster in de oven tot hij een kerntemperatuur heeft van ongeveer 54°C. Als je geen vleesthermometer hebt, moet je ongeveer 5-10 minuten plannen.

5. Breng de appelsalsa op smaak met zout.

6. Schik de biefstuk in plakjes en serveer met de appelsalsa.