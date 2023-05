recept: salade met aardappelen, zalm, frambozen en geitenkaas

We hebben een heerlijk zomers salade recept. Het recept bestaat onder andere uit aardappelen met dille, gemsalade, warm gerookte zalm en geitenkaas. De salade wordt gedecoreerd met verse frambozen en als laatste overgoten met een gezonde groene godinnendressing van peterselie.

Zomerse salade met verse aardappelen, warm gerookte zalm, frambozen en geitenkaas 4 porties

Ingrediënten

900 g aardappelen

Zest en sap van 1/2 citroen

2 el olijfolie

½ kopje fijngehakte dille

Zout

Vers gemalen zwarte peper

150 g sugarsnaps

1 kleine venkel

4-6 snackkomkommers of 1 gewone komkommer

2 gemsla of 1 snijsla

1 rosésalade

65 g fijne boerenkool of babyspinazie

ca. 600 g warmgerookte zalm

150 g geitenkaas

125 g verse frambozen

Groene dressing

2 dl Turkse yoghurt

1 dl geplukte peterselieblaadjes

2 dl mayonaise

1 eetlepel Dijon-mosterd

Voor serveren

Stokbrood

Doe dit

Kook de aardappelen gaar in ruim gezouten water. Even laten afkoelen en dan halveren. Meng de aardappelen met citroenschil, sap, olijfolie en fijngehakte dille. Breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper.

Kook de sugarsnaps snel, maximaal ½ minuut. Haal uit het water en spoel koud af. Snijd de venkel in dunne plakjes op een mandoline en week minimaal 5 minuten in ijskoud water. Spoel en snijd de snackkomkommer in onregelmatige stukken. Spoel de salade af en zet deze samen met de venkel droog.

Groene dressing: Meng peterselieblaadjes met 1 dl Turkse yoghurt tot een groene dressing, meng de rest van de yoghurt, mayonaise en Dijon mosterd tot een smeuïge crème. Breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper.

Breek stukjes van de zalm. Verdeel zalm, sla, aardappelen, spinazie/boerenkool, frambozen, venkel en sugar snaps over vier borden. Breek de geitenkaas erover en versier met gehalveerde frambozen. Sprenkel de dressing erover. Serveer met stokbrood.