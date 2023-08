recept: sappige Chicken Parmesan

Tijd en geld besparen in de keuken? Wat dacht je van een heerlijke sappige Chicken Parmesan. Deze in de oven gebakken Chicken Parmesan is eenvoudig te maken en elke minuut waard! Als je houdt van een knapperige kruimellaag versus een doorweekte kruimel, zoek dan niet verder!

Sappige Chicken Parmesan

Een heerlijk, eenvoudig te bereiden gerecht waar het hele gezin van zal genieten.

4 porties

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Kooktijd: 23 minuten

Ingrediënten

50 gram Italiaans gekruide droge broodkruimels

22 gram geraspte Parmezaanse kaas

4 kipfilethelften zonder bot en zonder vel

60 gram mayonaise (Hellmann’s)

120 ml pastasaus

60 gram geraspte mozzarellakaas

Bereiding

Verwarm de oven voor op 220 ° C.

Combineer broodkruimels met Parmezaanse kaas in een ondiepe schaal; opzij zetten.

Voeg kip en mayonaise toe aan een grote plastic zak; schudden om gelijkmatig te coaten. Haal de kip eruit en bestrijk hem lichtjes met het kruimelmengsel. Kip op bakplaat leggen.

Bak 20 minuten. Bestrijk de kip gelijkmatig met pastasaus en vervolgens met mozzarella. Bak nog eens 3 minuten of tot de kip goed gaar is en de kaas gesmolten is.