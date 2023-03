Recept: sinaasappel met gember en citroengras

We hebben vaak gehoord dat vitamine C belangrijk is voor de mens. Maar wat gebeurt er eigenlijk als we niet genoeg vitamine C binnenkrijgen? Een permanent tekort kan leiden tot gewrichtspijn, slechte wondgenezing en infecties. Aangezien het menselijk lichaam zelf geen vitamine C kan aanmaken, moeten we ervoor zorgen dat we er voldoende van binnenkrijgen via onze voeding. En vitamine C is een allround talent. Naast de reeds genoemde effecten draagt ​​het ook bij aan een normaal energiemetabolisme. Als je sinaasappelsap drinkt bij een maaltijd, kan de vitamine C ook de ijzeropname uit plantaardig voedsel verbeteren. Omdat het de natuurlijke vorming van collageen ondersteunt, kan het zelfs bijdragen aan de functie van onze botten, huid en tanden. We hebben hier het recept sinaasappel met gember en citroentras.

Sinaasappel met gember en citroentras

Ingrediënten voor 4 glazen:

1 sinaasappel, 80 g gember, 8 stengels citroengras, 140 g palmsuiker,

400 ml sinaasappelsap, 400 ml roze pompelmoessap,

100 ml sinaasappel duindoornnectar

Dit ga je doen

Sinaasappel wassen in heet water, drogen, in zeer dunne plakjes snijden. Snijd een stuk gember in de lengte in 4 dunne, decoratieve plakjes, rasp de rest grof. Snijd het citroengras in kleine stukjes – behalve 4 stengels voor de garnering – en plet ze lichtjes in een vijzel. Verwarm samen met geraspte gember, palmsuiker, sappen en duindoornnectar tot net onder het kookpunt. Zet het vuur uit, dek af en laat 5 minuten staan, passeer door een fijne zeef in een glas. Garneer met citroengras, gember en stukjes sinaasappel.