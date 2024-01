Recept: Smash Burgers

Smash burgers zijn een relatief nieuw fenomeen in de burgerwereld. Ze winnen de laatste tijd aan populariteit, en met een goede reden: ze zijn heerlijk! Maar wat is een smash burger en wat hem zo lekker? Een smash burger is een burger die wordt gemaakt door het gehakt met een spatel op de grill of bakplaat te slaan. Als je de burger kapot maakt, ontstaat er een schroeiplek aan de buitenkant van het vlees, waardoor alle sappen en smaak behouden blijven. Deze methode helpt ook om opflakkeringen op de grill of bakplaat te voorkomen, omdat er minder oppervlak is waar het vet op de warmtebron kan druppelen. We hebben hier het recept Groene Chili Smash Burgers.

Groene Chili Smash Burgers

Porties: 4

Ingrediënten

Burgers:

1 pond varkensgehakt

4 eetlepels rode ui, schoongeboend met een groenteborstel onder stromend water en fijngehakt

1 theelepel knoflook, fijngehakt

1 theelepel chipotle chilipoeder

2 theelepels chilipoeder

1 kop gekookte black-eyed peas, uitgelekt

1 theelepel zout, plus extra, naar smaak

4 plakjes kaas

Gekarameliseerde uien:

2 eetlepels boter

1 grote ui, schoongemaakt met een groenteborstel onder stromend water en in dunne plakjes gesneden

1/2 kopje water

1/2 theelepel zout

Groene Chili Mayo:

1 blikje in blokjes gesneden groene pepers

2/3 kopje mayonaise

1 teentje knoflook, geperst

1 eetlepel limoensap

2 groene uien, voorzichtig ingewreven onder koud stromend water en in fijne plakjes gesneden

1/4 kopje koriander, voorzichtig ingewreven onder koud stromend water en fijngehakt

4 hamburgerbroodjes

1 avocado, geschild en in plakjes gesneden

1/2 kropsla, voorzichtig ingewreven onder koud stromend water

Bereiding

Meng in een grote kom varkensgehakt, ui, knoflook en chilipoeder. Voeg black-eyed peas en zout toe; Meng goed. Vorm er vier losjes verpakte balletjes van en zet deze minimaal 30 minuten in de koelkast.



Om gekarameliseerde uien te maken: Verwarm de boter in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg uien, water en zout toe; kook al roerend tot de uien zacht worden en goudbruin worden, ongeveer 5 minuten. Haal van het vuur en zet opzij.



Om Groene Chili Mayo te maken: Plaats de groene pepers in hete gietijzeren koekenpan op middelhoog vuur. Kook, draai, totdat de pepers zacht beginnen te worden en zwart worden. Haal van het vuur en doe het in een kleine kom. Voeg mayonaise, knoflook en limoensap toe; klop om te mengen. Voeg groene uien en koriander toe; goed roeren en in de koelkast zetten.



Om hamburgers te maken: Verwarm een gietijzeren of anti-aanbakpan op middelhoog vuur. Leg de varkensballetjes op hete koekenpan; maak plat met een zware metalen spatel. Breng op smaak met zout. Bak ongeveer 3 minuten; draai om en bak 2-3 minuten tot de interne temperatuur 65 C bereikt.



Broodjes licht roosteren. Leg elke burger op een geroosterd broodje met een plakje kaas, gekarameliseerde uien, Groene Chili Mayo, avocado en sla.