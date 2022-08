Recept: smoothie voor een stralende huid, jouw nieuwe ochtendroutine

Voeding speelt een fundamentele rol in de gezondheid van je huid. En er is een heerlijk recept waar je een energieboost van krijgt en waarin een portie fruit zit dat goed is voor de huid: Deze gezonde groene smoothie. Dit is het perfecte drankje om ’s ochtends te maken als je het druk hebt. Veel groenten en fruit gaan goed samen in een smoothie, zoals deze combinatie:

Ingrediënten

500 ml kokoswater

Twee rijpe bananen, geschild en in plakjes

250 ml gehakte ananas

250 ml gehakte mango

500 ml spinazie of boerenkool

Halve avocado, in plakjes

Een eetlepel (20 ml) gemalen lijnzaad- of lijnzaadolie

Het beste fruit voor je huid

Dit is een krachtig recept om de integriteit van je huid te verbeteren, dankzij een paar ingrediënten die pure superhelden zijn. Avocado hydrateert de huid en geeft het een natuurlijke en bedauwde gloed. Het biedt een portie antioxidanten, mineralen, Omega-9, vitamine C en E. Deze voedingsstoffen helpen de collageenproductie te stimuleren en de huid te kalmeren. Mango en ananas bevatten carotenoïden die de huid laten stralen en een hoog gehalte aan vitamine C, wat de sleutel is tot het verhogen van de hoeveelheid collageen (voor kracht en stevigheid). Carotenoïden (voornamelijk bètacaroteen) hebben het grootste effect wanneer ze vitamine A worden – een voedingsstof die een gezonde huid nodig heeft, zowel voor het uiterlijk als voor de beschermende eigenschappen.

Lees ook: 7 tips voor de perfecte smoothie

De groenten, zoals spinazie en boerenkool, zijn superfoods vol voedingsstoffen die werken om onzuiverheden in het lichaam te verwijderen. Lijnzaadolie bevat vetzuren die de huid harmoniseren en helpen bij het herstelproces. De kalium- en hydraterende eigenschappen van bananen houden je teint zacht en soepel. Vitamine A herstelt en verzacht ruwheid. En kokoswater helpt bij de opname van voedingsstoffen, hydrateert en reinigt en gaat veroudering tegen.

Behandel de huid van binnenuit (en plaatselijk)

Begin de ochtend met deze anti-aging voedingsmiddelen in de vorm van een smoothie, gevolgd door een systematische huidverzorgingsroutine. Krijg een discrete gouden look met behulp van bèta-caroteen (dat ook in je smoothie zit), de natuurlijke kleur die afkomstig is van verschillende soorten groenten en fruit. Na herhaald gebruik (en meerdere smoothies) zul je uiteindelijk een discrete gouden gloed opmerken. Het is hetzelfde gezonde en aantrekkelijke uiterlijk als je een voedzaam en uitgebalanceerd dieet volgt. Het type teint dat je kent, komt voort uit een levensstijl die gericht is op jouw welzijn. Een zachte, sterke en robuuste huid, die er door de jaren heen goed uitziet, is niet zo moeilijk te onderhouden als je denkt. De uitdrukking “je straalt” krijgt een geheel nieuwe betekenis.