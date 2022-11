Recept: spaghetti carbonara

Of het nu spaghetti of korte pasta is, carbonara is een genot voor het gehemelte voor volwassenen en kinderen. Een symbool van het Romanisme, beroemd en gewaardeerd over de hele wereld. Een zeer geliefd recept, van onzekere oorsprong, hoewel de meest geaccrediteerde hypothese zijn oorsprong vindt in Lazio, eenvoudig en oprecht, maar toch zo vaak onnodig getransformeerd en herzien.

Maar wat is het geheim van een perfecte carbonara? Laten we stap voor stap gaan en dingen duidelijk maken. Carbonara is een van de meest getransformeerde en besmette recepten ter wereld en vindt zijn oorsprong, hoewel er veel verschillende bronnen zijn, van een Amerikaanse soldaat die tijdens zijn landing in Italië ten tijde van de Tweede Wereldoorlog naar een restaurant ging in Trastevere en vroeg dat zijn K-rantsoen – dat gevriesdroogd ei, spek en crème frache bevatte – gekookt zou worden.



Beter spek of pancetta? Als pecorino, ei en peperkorrels de ingrediënten bij uitstek zijn – maakt de keuze tussen spek en pancetta het verschil: velen verwarren ze, maar zoals de etymologie van het woord zegt, komt de pancetta van de buik van het varken, terwijl spek, van de wang en twee sneden zijn die niet in heel Italië worden gevonden. Dus volg het traditionele recept, dus zeg ja tegen het spek, half vet en half mager: het is waar dat het over het algemeen dikker is dan pancetta, maar het is een integraal onderdeel van de typische smaak van carbonara. En ja ook tegen pecorino, mogelijk gerijpt Romeins, met een intense smaak.



Een goede carbonara maken lijkt eenvoudig, maar dat is het niet; er zijn in feite veel fouten waarin men kan struikelen.



Een fout die vaak wordt gemaakt bij het bereiden van carbonara – is om de pastakeuze te onderschatten: lang of kort is een kwestie van smaak, wij geven de voorkeur aan spaghetti, maar de kwaliteit van het product is fundamenteel, de pasta moet van durumtarwegriesmeel. Het geheim van goede pasta zit dus juist in de pasta. Vermijd in het algemeen eierpasta, en we raden aan dat al dente koken perfect is. Een andere fout is het roosteren van het spek, dat moet worden gemaakt om te zweten, dat wil zeggen dat het zacht moet blijven. Voeg tot slot nooit andere vetten toe, dus geen olie, boter of vooral de room die door velen vaak wordt gebruikt om een ​​romig ogende carbonara pasta te verkrijgen.

Het recept voor een ultramoderne carbonara voor 4 personen

400 gram spaghetti

4 dooiers

2 plakjes spek

4 eetlepels oude pecorino romano

Peper in korrels om naar smaak te malen

Parmezaanse kaas naar smaak

Bereiding

Zet een pan met antiaanbaklaag op het vuur zonder olie of boter toe te voegen; als het heet is, haal van het vuur en leg het spek gesneden in de vorm van een pink, voeg een beetjer witte wijn toe, zodat het verdampt.



Doe intussen in een glazen of stalen kom de 4 eidooiers, 4 eetlepels pecorino romano, bij voorkeur gekruid, en de gemalen peperkorrels. Afhankelijk van je smaak kun je geraspte Parmezaanse kaas toevoegen. En begin alles met een garde op te kloppen, voeg op het einde het “zweterige” spek toe.



Kook intussen de spaghetti en giet ze al dente, en niet te droog, in de kom met de saus. Blijf met vork en lepel de pasta “bain-marie” roeren, dat wil zeggen, de kom op een pan met heet water plaatsen, dit is het geheim om de carbonara romig en warm te houden. Serveer en eet direct op.