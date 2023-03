Met de lente is ook het daslook seizoen begonnen. Met zijn naar knoflook geurende blaadjes geeft hij menig gerecht een uniek tintje en is hij perfect als component voor de Börek bladerdeegschotel. Börek, gevuld met herderskaas, spinazie en pijnboompitten, is vooral populair bij liefhebbers van de oosterse keuken. Het uit Libanon afkomstige voorgerecht Baba Ganoush is minder bekend. Dit is een licht rokerige crème gemaakt van aubergines. Traditioneel bereid boven een open vuur, krijgt Baba Ganoush zijn karakteristieke rokerige toon. Vegan, gezond en gemakkelijk te bereiden, de room is een heerlijk bijgerecht bij börek, pitabroodjes, falafel of tabouleh.

Lees ook: Recept: Libanese platbrood wraps met gegrilde puntpaprika en aubergine

Met een paar stappen geniet je zelf van de licht krokante spinazie en daslook böreks met Baba Ganoush. Het begint met de bereiding van de aubergines, die zacht en aromatisch worden gekookt in de oven en vervolgens worden verfijnd met vers citroensap, tahini, knoflook en pittige komijn en gepureerd tot een luchtige crème. De deegvellen van de Börek worden gevuld met geroosterde pijnboompitten, spinazie, daslook en pittige herderskaas, gerold en gedraaid tot slakken – de grootte en vorm van de slakken kan naar wens worden gevarieerd. Als laatste kunnen de versgebakken Böreks uit de oven worden gehaald en na een korte afkoelperiode worden geserveerd met de romige Baba Ganoush crème. Gegarneerd met verse koriander, fruitige granaatappelpitjes en de bitterzoete component van suikerbietensiroop komt iedereen echt aan zijn trekken met dit gerecht.

Recept: Spinazie daslook börek met baba ganoush (vegan)

Ingrediënten voor ongeveer 10 stuks

Bereidingstijd ca. 1 uur.

2 aubergines

4 el olijfolie

300 gram spinazie

80 g daslook

Zout

Peper

20 gram pijnboompitten

300 g vegan herderskaas

2 teentjes knoflook

1 citroen

3 eetlepels tahini (sesampasta; glas)

½ tl komijn

100 gram margarine

1 pak strudelvellen filodeeg of yufkadeeg (250 g; 10 vellen; gekoelde sectie)

2 eetlepels suikerbietenstroop

2 el zwarte sesamzaadjes

Koriander voor garnering

Granaatappelpitten voor garnering

Bakpapier

Lees ook: Recept: Za’atar Flatbreads

Bereiding

Was en snij de aubergines in de lengte doormidden, snijd het vruchtvlees in met een mes en leg ze naast elkaar op een bakplaat. Besprenkel ze met 3 el olijfolie en bak in de voorverwarmde oven (elektrisch fornuis: 220 °C / hetelucht: 200 °C) gedurende ca. 15 minuten.

Was en snijd ondertussen de spinazie en daslook. Blancheer ongeveer 2 minuten in kokend gezouten water, giet af en spoel af met koud water. Leg op een theedoek en knijp eventueel achtergebleven vocht eruit. Hak beide grof.

Rooster de pijnboompitjes kort in een hete pan zonder vet. Haal eruit en laat afkoelen. Pureer de herderskaas met een vork, meng met de spinazie, daslook en pijnboompitten. Breng de spinaziemix op smaak met zout en peper.

Haal de aubergines uit de oven, laat ze iets afkoelen en verwijder de schil. Pel knoflookteentjes. Halveer de citroen en pers het sap uit. Pureer met een staafmixer de auberginepulp, knoflook, tahini, citroensap en komijn fijn. Breng de baba ganoush op smaak met zout en peper. Smelt de margarine. Spreid een vochtige theedoek uit op het werkblad en leg er een droge theedoek overheen. Rol de bladerdeegvellen uit. Leg 1 vel bladerdeeg op de doek, dun besmeerd met een beetje margarine. Verdeel 1/10 spinaziemengsel langs de rand van het bladerdeeg. Rol het deeg vanaf de bovenkant strak op en draai het tot een slak. Verwerk de rest van de bladerdeegvellen en ingrediënten op dezelfde manier.

Leg de slakken naast elkaar op een bakplaat bekleed met bakpapier. Meng de rest van de margarine met de suikerbietenstroop Verdeel over de slakken, bestrooi met 1 eetlepel sesamzaadjes en bak in de voorverwarmde oven (elektrisch fornuis: 200 °C / hetelucht: 180 °C) in ca. 15 minuten goudbruin.

Schik de Baba Ganoush in een kom, bestrooi met 1 el sesamzaadjes en besprenkel met 1 el olijfolie. Garneer met koriander en granaatappelpitjes. Haal de Börek uit de oven, laat even afkoelen en serveer met Baba Ganoush.