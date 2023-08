Laatst geüpdatet op augustus 7, 2023 by Redactie

Surinaamse bami met kip is een populair gerecht in Suriname, en heel gemakkelijk zelf te maken. Surinaamse bami is eigenlijk afkomstig van de Javanen, en wordt ook wel Javaanse bami of Surinaams Javaanse bami genoemd. De Surinaamse bami wordt gemaakt met spaghetti, dus in principe kun je gemakkelijk de ingrediënten in de supermarkt kopen. We hebben hier het recept Surinaamse bami met kip.

Lees ook: Recept Goedangan: Javaans-Surinaamse Kokossambal met groenten

Surinaamse bami met kip

Ingrediënten voor 2 personen:

½ pak spaghetti

200 gram kipfilet

1 middelgrote gesnipperde ui

2 of 3 fijngehakte teentjes knoflook

Olie

1½ eetlepel ketjap

2 eetlepels oestersaus

Aromat naar smaak

1 klein stukje gember (geraspt)

2 takjes fijngesneden bladselderij

Lees ook: Recept: Surinaamse saoto soep

Bereiding:

Snijd de kipfilet in stukjes en marineer met oestersaus. Kook ondertussen de spaghetti in een ruime hoeveelheid water tot het al dente is. Bak de stukjes kip totdat ze klaar zijn en zet apart. Als de spaghetti klaar is zet je het in een vergiet en laat je het goed uitlekken. Zet vervolgens de ketjap erbij en roer.



Plaats een wok op vuur met olie. Fruit hierin zachtjes de gesnipperde ui, de fijngehakte teentjes knoflook en de geraspte gember. Voeg hierna de spaghetti en selderij toe en mix met twee vorken zodat alles goed wordt gemixt. Zet er aromat naar smaak bij (niet te zout en niet te zoet dus proef goed) en blijf het goed omscheppen.



Als de smaak goed is de bami klaar. Serveer de Surinaams Javaanse bami met kip, komkommer op azijn en sambal. (De recepten voor komkommer en sambal volgen).