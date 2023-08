Recept: Surinaamse komkommer

Laatst geüpdatet op augustus 16, 2023 by Redactie

Zuurgoed wordt in de Surinaamse keuken bij veel gerechten gegeten. Het is makkelijk te maken en geeft het pittige Surinaamse eten een frisse smaak. In Suriname wordt vaak zuurgoed gemaakt met komkommer en rode uien, maar bij Surinaamse bami of nasi smaakt Surinaamse komkommer zonder rode uien lekkerder.

Ingrediënten Surinaamse komkommer

– 1 halve komkommer

– ongeveer 150 ml. water

– 1 (eventueel een Surinaamse peper zoals Adjoema of Madame Jeanet)

– 2 klontjes suiker

– 50 ml witte azijn

– 2 laurier blaadjes

– 3 a 4 pigmentkorrels

– 2 kruidnagels

– 1/2 theelepel zout

Bereiding

– Kook water in de waterkoker

– Snijd de komkommer in dunne schuine plakjes en zet in een schaal

– Snijd de peper in ringetjes en zet erbij

– Voeg azijn, water, zout en suiker toe

– Voeg de laurier blaadjes, pigmentkorrels en kruidnagels toe

– Mix alles goed en laat het even intrekken