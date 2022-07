Recept: Thais geïnspireerde kabeljauw

Kabeljauw kan eenvoudig worden omgetoverd tot een voorproefje van Thailand in je eigen keuken. De milde smaak van deze vis past perfect bij de klassieke Thaise smaken zuur, zoet, zout en pittig. Thailand staat bekend om zijn diversiteit aan vis en schaaldieren, en ze voegen smaken toe die wij goed kennen. Dit gerecht geeft je in ieder geval een smakelijke beleving van de Thaise keuken.

RECEPT THAIS GEINSPIREERDE KABELJAUW

Voor vier personen heb je nodig:

800 g kabeljauwfilet

1-2 eetlepels sriracha chilisaus, of een ander soort chilisaus.

2 teentjes knoflook

2 stukjes limoen (alleen sap)

1 el sojasaus

3 eetlepels vissaus

3 eetlepels bruine suiker

1 bosje koriander, klein

Zout en gemalen peper

Gebakken broccoli

1 broccoli

1 eetlepel sesamzaadjes

Olie, om te frituren

Voor serveren:

4 eetlepels krokant gebakken ui

2 eetlepels pinda’s, gehakt

2 stuks lente-ui, in dunne ringen gesneden

Koriander

Lees ook: Recept Phad Thai

Dit is wat je doet:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de filets in een geschikte ovenschaal en bestrooi ze licht met peper en zout.

Hak de knoflook grof. Meng vervolgens knoflook, chili, sojasaus, vissaus, limoensap, bruine suiker en koriander samen met een handmixer. Verdeel ongeveer de helft van de saus over de kabeljauw.

Zet de vorm in de oven en bak de kabeljauw in ongeveer 12-14 minuten gaar. De kabeljauw is gaar als hij bij lichte druk uit elkaar valt.

Gebakken broccoli:

Maak de broccoli schoon en verdeel in kleine stukjes.

Verhit een grote koekenpan met een beetje olie en bak de broccoli enkele minuten op hoog vuur.

Zet het vuur lager en laat de broccoli gaar koken.

Voeg lente-uiringen, 4 eetlepels van de saus toe en strooi de sesamzaadjes erover.

Serveer de kabeljauw in de vorm of til hem voorzichtig op een klein bord.

Verdeel de broccoli over de vis en verdeel de rest van de saus erover. Garneer met knapperige uien, gehakte pinda’s en koriander.

Chefs tip: In dit recept kun je ook andere witvissoorten gebruiken zoals schelvis, roodbaars of koolvis.