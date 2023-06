Recept: Thaise eend kebabs

Fleur je zomerse kooksessies op met overheerlijke kebabs, die gemakkelijk te bereiden en leuk zijn om mee te experimenteren omdat je bijna elke combinatie van vlees en groenten kunt gebruiken. De Aziatische marinade in dit recept voor Thaise barbecue eend kebabs heeft knapperige groenten en stukjes sappige, malse eend met een zoet en pittig glazuur. De combinatie van verkoolde, kleurrijke groenten en rokerige, gegrilde eend kan ervoor zorgen dat je familie en vrienden om meer vragen.

Thaise eend kebabs

Voorbereidingstijd: 25 minuten plus 2-6 uur inactief

Bereidingstijd: 10 minuten

Porties: 6

Ingrediënten

240 ml sojasaus

120 ml rijstazijn

100 gram bruine suiker

85 gram honing

2 theelepels sesamolie

1 theelepel verse gember, fijngehakt

2 theelepels verse knoflook, fijngehakt

2 theelepels rode chilipeper, fijngehakt

20 gram koriander, fijngehakt

3 eendenborsten, vel verwijderd

1 theelepel maizena

2 theelepels koud water

3 rode paprika’s, klokhuis verwijderd, zaad verwijderd en in stukjes van 2 cm gesneden

12 groene uien, in stukjes van 3 cm gesneden

2 courgettes, in plakken van 1 cm dik gesneden

Bereiding

Klop in een kom sojasaus, rijstazijn, bruine suiker, honing, sesamolie, gember, knoflook, rode chilipeper en koriander. Zet opzij.



Snijd eendenborstvlees in blokjes van 2 cm en doe ze in een schaal. Giet 1/2 kom marinade over eend. Dek af en zet 2-6 uur in de koelkast.



In een kleine steelpan op laag vuur de resterende marinade 3 minuten laten sudderen, af en toe roeren. Los maizena op in water en voeg toe aan de saus. 2 minuten sudderen. Haal van het vuur.



Verhit de grill tot middelhoog vuur.



Giet de eend af en gooi de marinade weg.



Rijg eend aan spiesjes, afgewisseld met stukjes rode paprika, bosui en courgette.



Grill de spiesen 3-4 minuten aan elke kant. Als je klaar bent, moet eend in het midden een beetje roze zijn.



Serveer kebab met saus op kamertemperatuur.