Recept: varkenshaas met pecannotenkorst

Troost zoeken tegen de kou in de vorm van een gezonde maaltijd is een perfecte manier om een dag met dierbaren af te sluiten. Tijdens de wintermaanden, wanneer de frisse temperaturen je tot op het bot afkoelen, kan opwarmen met hartige gerechten aan de familietafel iedereen samenbrengen. Vol seizoenssmaken met een eersteklas smaak biedt varkenshaas met pecannotenkorst een heerlijk hoofdgerecht waar je je niet schuldig over hoeft te voelen. Dit eenvoudige maar elegante gerecht geeft een unieke draai aan een hoofdgerecht tijdens het avondeten dankzij een knapperige pecannotenkorst.

Varkenshaas met Pecannotenkorst

Totale tijd: 35 minuten

Porties: 6

Ingrediënten

1 varkenshaas (ongeveer 1 1/2 pond)

Zout, naar smaak

Peper, naar smaak

1/2 kop bruine suiker, verdeeld

2 eetlepels sojasaus, verdeeld

2 theelepels gehakte knoflook

1/2 kopje pecannoten

1/4 kopje ananassap

2 eetlepels Dijonmosterd

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 C en vet een grote ovenschaal licht in. Breng de varkenshaas op smaak met zout en peper; zet opzij.



Roer in een kleine kom 1/4 kopje bruine suiker, 1 eetlepel sojasaus en gehakte knoflook. Verdeel het mengsel over varkensvlees.



Druk de stukjes pecannoten in het mengsel van bruine suiker op varkensvlees. Bak 20 minuten.



Meng in een middelgrote pan op middelhoog vuur de resterende bruine suiker, de resterende sojasaus, het ananassap en de Dijon-mosterd. Breng het mengsel aan de kook; laat het 3-5 minuten sudderen en haal het dan van het vuur.



Snijd het varkensvlees in plakjes, schep de saus erover en serveer.