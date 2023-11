Recept: vegan chocolade courgette muffins

Verantwoord snoepend het nieuwe jaar in? Maak dan eens een dozijn vegan chocolade courgette muffins. Want zeg nou zelf, wie wil er niet genieten van chocolade, óók in januari? Dit is een echte moodbooster voor de start van het nieuwe jaar. Wat deze muffins bijzonder maakt, is de inhoud van deze smakelijke en vrolijke potjes chocoladepasta. De pasta’s van So Vegan So Fine zijn namelijk 100 % vegan, biologisch, fairtrade, palmolievrij, sojavrij én glutenvrij. De amandelpasta in dit recept bevat ook nog eens 30 procent minder suiker! Een traktatie voor jezelf, vrienden en familie in het nieuwe jaar.

Hoe je vegan chocolade courgette muffins maakt:

Ingrediënten (voor 12 muffins)

• 1 pot So Vegan So Fine Less Sugar amandelpasta

• 1 courgette

• 125 gr amandelmelk

• 125 gr speltbloem

• 3 el amandelboter

• 2 bananen

• 60 gr kokosbloesemsuiker

• 7 gr bakpoeder

• 7 gr baking soda

• 1 tl appelciderazijn

• 1 tl vanille extract

• 12 papier muffin vormpjes

• Snufje zout

• Snufje kaneel

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Verdeel de papieren vormpjes over de muffinvorm.

3. Rasp de courgette en bestrooi met 2tl zout.

4. Doe de droge ingrediënten in een kom en meng door.

5. Doe de courgette in een zeef en druk het vocht eruit.

6. Pel en prak de bananen.

7. Meng vervolgens 2 eetlepels So Vegan So Fine Less Sugar amandelpasta, amandelboter, amandelmelk, appelciderazijn, vanille extract, banaan en geraspte courgette door elkaar.

8. Voeg al roerend toe aan de droge ingrediënten, het beslag zal wat vloeibaar zijn.

9. Verdeel het beslag over de vormpjes en bak ze in het midden van de oven in 15 tot 20 minuten gaar.

10. Neem uit de oven en laat afkoelen.

11. Serveer met de overgebleven So Vegan So Fine Less Sugar amandelpasta en smullen maar!