Recept: Vegetarische curry ramen noedelsoep

Een heerlijke soep kan je het hele jaar door eten, of het nu het najaar of het voorjaar is. Deze curry ramen noedelsoep is heerlijk kruidig en heeft een goede bite. Geniet ervan!

Receptcredits: Gold&Green

Ingrediënten

voor 4 personen

2 rode paprika’s

1 grote ui

1 bosui

4 teentjes knoflook

1 stukje gember van circa 1 cm

1 limoen

350 gram Pulled Oats Naturel (2 verpakkingen)

250 gram kastanjechampignons

200 gram sugarsnaps

180 gram ramen noedels

800 ml groentebouillon

200 ml kokosmelk

2 el rode currypasta

verse koriander

sesamzaad

Bereidingswijze

1. Snijd de knoflook, ui, gember en paprika in stukken.

2. Verwijder de puntjes van de sugarsnaps en snijd de kastanjechampignons in plakjes.

3. Verhit een soeppan op het vuur met een scheutje olie en bak hierin de knoflook, ui, gember en paprika.

4. Voeg vervolgens de currypasta toe en bak deze even mee. Doe de groentebouillon er daarna bij en laat het geheel circa 20 minuten zachtjes koken.

5. Kook ondertussen de sugarsnaps gaar in een klein laagje water en bereid de noedels volgens de verpakking.

6. Kruid de Pulled Oats met peper en zout. Verhit een andere pan op het vuur met een ruime hoeveelheid olie en bak hierin de Pulled Oats totdat deze lekker krokant zijn. Voeg na 3 minuten de kastanjechampignons toe en bak mee.

7. Doe de ingrediënten voor de soep in een blender of gebruik een staafmixer om de soep glad te maken. Voeg de kokosmelk toe en breng op smaak met peper en zout.

8. Verdeel de soep over de kommen en schep hierop de noedels, sugarsnaps, gebakken champignons en Pulled Oats en garneer met wat verse koriander, limoen, sesamzaad en bosui.