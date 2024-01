Recept: vegetarische eierschotel

Er zijn tal van manieren om van eieren te genieten die verder gaan dan alleen gekookt, roerei of sunny-side-up. Eieren werken zelfs de hele dag goed in maaltijden. Zet hardgekookte eieren in een salade, garneer een zoete aardappel met een ei voor de lunch of probeer een frittata met spinazie en champignons voor het avondeten. Een andere eenvoudige manier om van eieren te genieten is een zachte en luchtige eierschotel. Je kunt ook groenten toevoegen voor wat extra voeding, omdat eieren je kunnen helpen de voedingsstoffen in groenten, zoals vitamine E en carotenoïden zoals luteïne en zeaxanthine, beter te absorberen.

Vegetarische eierschotel

Bereidingstijd: 20 minuten

Kooktijd: 40 minuten

Porties: 4

Ingrediënten

Anti-aanbak kookspray

1/2 zoete ui

1 rode, gele of oranje paprika

1 kop broccoliroosjes

2 theelepelscanola-, avocado- of olijfolie

12 eieren

2 kopjes magere kwark

1 kopje geraspte kaas

1 theelepel bakpoeder

1 eetlepel bloem

Zout, naar smaak

Peper, naar smaak

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175 C. Vet een schaal van ongeveer 20 x 30 cm in met anti-aanbakspray. Snijd de ui en paprika in geschikte maten. Pluk de broccoliroosjes in kleine stukjes en verwijder de meeste stengels.



Verhit een middelgrote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg olie toe en draai rond de pan. Voeg uien toe en kook 3-4 minuten tot ze zacht beginnen te worden. Voeg broccoli en paprika toe. Meng met uien en voeg naar smaak zout en peper toe. Kook 1-2 minuten en dek af met een deksel om nog eens 2-3 minuten te stomen tot de broccoli heldergroen is. Haal de groenten van de kookplaat.



Klop de eieren in een grote mengkom. Voeg kwark, geraspte kaas, bakpoeder en bloem toe. Voeg groenten en zout en peper toe, naar smaak. Doe het in de voorbereide pan en bak 40 minuten.