Recept: vegetarische gehaktballetjes

Plantaardig eten moet gemakkelijk en lekker zijn – en dat kan ook. In plaats van strikte regels te volgen, kun je gewoon plantaardig voedsel zoals fruit, groenten, noten, bonen en granen toevoegen aan meer maaltijden gedurende de dag. Walnoten zijn bijvoorbeeld een multitasker in de keuken die veel verder gaat dan alleen gebak. Walnoten kunnen zelfs worden gebruikt als een eenvoudig alternatief voor volwaardig vlees. Probeer walnoten als alternatief voor vlees in recepten zoals vegetarische gehaktballetjes.

Vegetarische gehaktballetjes

Totale tijd: 42 minuten

Porties: 4

Ingrediënten

1 eetlepel olijfolie

1/4 kopje gehakte ui

1 theelepel gehakte knoflook

1 eetlepel tomatenpuree

1/2 kopje walnoten, gehakt

1/4 kop gekookte bruine rijst

1/4 kop gehakte geroosterde rode paprika’s

1/4 kopje panko-broodkruimels

1/4 kop Parmezaanse kaas

1 eetlepel Italiaanse kruiden

2 eetlepels gehakte Italiaanse peterselie

1 ei, losgeklopt

Bereiding

Verwarm de oven voor op 150 C en bekleed de bakplaat met bakpapier.



Verhit de olie in een kleine koekenpan op middelhoog vuur. Voeg ui en knoflook toe; bak 1 minuut. Voeg de tomatenpuree toe en kook 1 minuut. Doe het mengsel in de keukenmachine met walnoten, rijst, geroosterde rode paprika, paneermeel, Parmezaanse kaas, Italiaanse kruiden, peterselie en ei. Pulseer tot alles gemengd maar niet papperig is.



Vorm acht gelijke ballen en plaats ze op de voorbereide bakplaat. Kook 12 minuten, of tot het stevig aanvoelt. Serveer met saus naar keuze.