Recept voor “Summer Rolls” met pindadip

De zomerse dagen zijn perfect voor lichte zomerse kost. Wat makkelijker dan heerlijke summer rolls – bereid met krokante verse groenten en een pindadip.

Ingrediënten voor 8 rollen

100 g spitskool

100 gram rode kool

3 kleine worteltjes

1/2 mango

2 lente-uitjes

5 radijzen

100 gram gerookte zalm

8 vellen rijstpapier

Pindasaus:

2 eetlepels pindakaas

30 g kokosmelk

1 el sojasaus

2 el limoensap

1⁄3 chilipeper, fijngesneden

1 el pinda’s

Bereiding

Maak de spitskool en rode kool schoon, verwijder de steel en snij in fijne reepjes.

Snijd de gerookte zalm in fijne reepjes.

Schil de wortelen, verwijder de steel en snij in fijne staafjes. Schil de mango, halveer en snij ook in fijne reepjes.

Maak de lente-uitjes en radijsjes schoon, verwijder het steeltje en snij in dunne plakjes.

Leg een vel rijstpapier per keer op een vochtige doek en bevochtig het volledig tot het zacht en buigzaam is. Verdeel vervolgens 1⁄8 van de bereide ingrediënten in het midden van het rijstpapier. Vouw de korte zijden van het rijstpapier naar binnen en rol het vervolgens in de lengte op tot een rol.

Snijd doormidden en leg op een bord, laat wat ruimte ertussen zodat de summer rolls niet aan elkaar plakken.

Meng alle ingrediënten voor de pindasaus, dip de summer rolls erin en geniet.