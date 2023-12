Recept: walnoten wentelteefjes

Of je nu de feestdagen met je gezin doorbrengt of met familie en/of vrienden, je kunt vooruit plannen en van heerlijke gerechten genieten, zoals deze walnoten wentelteefjes. Deze walnoten wentelteefjes met Cranberry walnoten gembercompote biedt een scherpzoete combinatie die perfect is voor een brunch en die je de avond ervoor kunt voorbereiden en gewoon in de oven kunt schuiven als je wakker wordt.

Walnoten wentelteefjes

Totale tijd: 1 uur

Porties: 12

Ingrediënten

Cranberry Walnoten Gembercompote:

1/2 kopje walnoten

2 kopjes cranberry’s

1/2 kopje sinaasappelsap

1/2 kopje ahornsiroop

1/4 theelepel gemalen gember

1 sinaasappel, alleen schil



Walnoten wentelteefjes voor de nacht:

8 sneden dik brood of 2,5 cm dikke plakjes stokbrood

1/4 kopje boter, gesmolten, plus extra voor ovenschaal

2 1/2 kopjes melk of walnotenmelk

1/2 kopje suiker

2 theelepels vanille-extract

1 theelepel kaneel

6 eieren

Bereiding

Om Cranberry Walnoten Gembercompote te maken: Verwarm de oven voor op 175 C. Plaats de walnoten op de bakplaat en rooster 8 minuten. Haal uit de oven en hak grof.



Meng in een middelgrote pan op middelhoog vuur de geroosterde walnoten, cranberry’s, sinaasappelsap, siroop, gember en sinaasappelschil. Breng aan de kook en roer regelmatig gedurende 12-15 minuten totdat de cranberry’s knappen en de vloeistof begint te verminderen.



Breng het over naar een container en bewaar het in de koelkast zodra het is afgekoeld.



Om ’s nachts Walnoten wentelteefjes te maken: Verwarm de oven voor op 175 C.



Leg het brood op de bakplaat en bak 5 minuten, of tot het aan de buitenkant licht geroosterd is maar van binnen nog zacht is. Boterovenschaal van 33 bij 22 cm.



Klop in een grote kom melk, suiker, 1/4 kopje boter, vanille-extract, kaneel en eieren. Dompel elk sneetje brood in het mengsel en laat het ongeveer 15 seconden aan elke kant weken. Plaats ze in de voorbereide ovenschaal, waarbij de plakjes indien nodig iets overlappen.



Dek af en zet een paar uur of een nacht in de koelkast.



Verwarm de oven voor op 175 C. Bak 50-60 minuten, of tot ze goudbruin zijn en enigszins stevig aanvoelen. Serveer onmiddellijk, gegarneerd met cranberry walnoot gembercompote.