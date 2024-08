Recept: Watermeloen Bessen Ijsjes

Laatst geüpdatet op augustus 28, 2024 by Redactie

Een verkoelende traktatie is vaak de perfecte manier om een ​​zomerdag af te sluiten. Vers fruit maakt die zoete hapjes nog lekkerder en gemakkelijker door ’s ochtends een dessert te maken en het te laten bevriezen terwijl je geniet van de warmte buiten. Deze Watermeloen Bessen Ijsjes maken het dessert zo eenvoudig mogelijk door watermeloen, bosbessen, frambozen en honing te mengen voordat je ze in ijslollyvormen doet en gedurende de dag invriest. Met de toevoeging van verfrissende watermeloen kies je voor een smaakvolle vrucht die slechts 80 calorieën en geen vet bevat, terwijl het een uitstekende bron van vitamine C (25%) en hogere niveaus van lycopeen (12,7 milligram per portie van 2 kopjes) biedt – een antioxidant die wordt onderzocht op zijn rol in bescherming tegen de zon – dan enig ander vers fruit of groente.

Watermeloen Bessen Ijsjes

Porties: 8

Ingrediënten

6 kopjes watermeloen

1 kopje bosbessen, verdeeld

1 kopje frambozen, verdeeld

3 eetlepels honing

Bereiding

Meng in een blender watermeloen, 1/2 kopje bosbessen, 1/2 kopje frambozen en honing tot een glad mengsel. Druk door een fijne zeef om het vruchtvlees en de zaadjes te verwijderen.



Vul de ijslollyvormpjes voor 3/4 met vloeistof. Doe de resterende hele bosbessen en frambozen in de vormpjes. Steek er stokjes in en vries ze minstens 4 uur in, of tot ze helemaal bevroren zijn.