Of het nu onderdeel is van een gezonde, evenwichtige levensstijl of een bijzonder moment in een gezellige sfeer: thee roept het hele jaar door positieve associaties op. Wat dacht je van een heerlijk recept witte chocolade truffels voor bij de thee? De combinatie van chocolade en thee is een beetje sensueel feest. Verras deze feestdagen jezelf of je dierbaren met truffels.

Witte chocolade truffels

– voor ca. 15 grote of 22 kleine truffels –

Voorbereidingstijd: 45 minuten + 3 uur rusttijd

Ingrediënten

60 g slagroom, plus meer voor de topping

200 g witte chocolade, gehakt of in druppels

12 g sterke rode vruchtenthee

Decoratie

50 g witte chocolade, gesmolten

40 g gedroogde kokosnoot

1 theelepel hibiscuspoeder of ander roodfruitpoeder

Bereiding

Doe de slagroom in een kleine pan, breng aan de kook en haal van het vuur. Voeg de thee toe en laat 10 minuten trekken.



Doe ondertussen de gehakte witte chocolade in een kom. Zodra de trektijd voorbij is, zeef je de thee (of verwijder je de theezakjes) en knijp je krachtig uit, zodat er zo min mogelijk room verloren gaat. Voor het recept is 60 g room nodig. Vul indien nodig bij.



Breng nu de slagroom opnieuw aan de kook en giet deze over de gehakte witte chocolade. Roer langzaam met een lepel tot de chocolade gesmolten en glanzend is.



Laat het mengsel twee uur in de koelkast rusten.



Na de rusttijd het mengsel krachtig roeren (indien nodig een beetje op kamertemperatuur brengen) en met een theelepel 15 g van het mengsel voor grote truffels en 10 g voor kleine truffels uitscheppen, en maak er snel balletjes van in je handen. Laat 30 minuten afkoelen in de koelkast.



Smelt de resterende witte chocolade (50 g) boven een waterbad of in de magnetron. Meng geraspte kokosnoot met hibiscus of fruitpoeder in een kopje en zet opzij.



Giet wat gesmolten witte chocolade in je hand en bestrijk er snel een chocoladebolletje mee. Rol onmiddellijk de kokosvlokken erdoor, leg ze op een bord en herhaal met alle chocoladebolletjes – klaar!

Bewaar de afgewerkte chocoladetruffels in een luchtdichte verpakking op een koele plaats of in de koelkast.