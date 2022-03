Recept: wortel wraps met krokante avocado en rode koolsalade

Nodig jij jouw vrienden of familie binnenkort uit voor een etentje? Trakteer ze dan op deze smaakvolle groente tortilla’s met krokante avocado, rode koolsalade en mais-chipotle spread! Dankzij de Wortel Tortilla Wraps krijg je ook nog eens extra groente en vezels binnen: een win-win!

Receptcredits: Santa Maria

Ingrediënten

Voor 4 personen

1 potje Santa Maria Taco Sauce Mild

1 limoen

120 g babyspinazie

100 g radijs

Voor de krokante avocado

3 avocado’s

1 zakje Santa Maria Crispy Chicken Seasoning Mix

1 verpakking Santa Maria Wortel Tortilla Wrap Medium

1 el olie

Voor de rode koolsalade

1 limoen

½ rode kool

½ groene jalapeño

1 tl zout

verse koriander

Voor de mais & chipotle spread

120 g mais

1 el (plantaardige variatie op) boter

1 el chipotle pasta

1 el (vegan) mayonaise

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 220 °C.

2. Snijd de avocado’s in partjes en meng in een kom met de olie en kruidenmix. Meng goed maar voorzichtig.

3. Verdeel de avocado’s over een ovenschaal, gebruik wat olie of bakpapier. Rooster de avocado gedurende ongeveer 10 minuten goudbruin.

4. Snijd voor de rode koolsalade de rode kool in fijne reepjes met een mandoline of snijd heel dun met een mes. Meng in een kom met zout (naar smaak), limoensap, verse koriander en fijngehakte groene jalapeño’s.

5. Maak de mais & chipotle spread. Rooster de mais in de (plantaardige variatie op) boter in een pan. Gebruik middelhoog vuur tot het mooi goudbruin is. Zet het vuur lager en voeg de chipotle pasta en de (vegan) mayonaise toe.

6. Snijd de limoen in partjes en de radijs in reepjes. Doe de babyspinazie in een bakje.

7. Verwarm de groente tortilla’s volgens de instructies op de verpakking.

8. Vul de groente tortilla’s met de spread, de rode koolsalade en de krokante avocado. Garneer met de radijs, babyspinazie, wat limoensap en taco saus.