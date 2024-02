Het kan gemakkelijk zijn om heerlijke kleine gerechten te maken: het enige wat je nodig hebt zijn gezonde, seizoensgebonden ingrediënten, gecombineerd met ambachtelijk vervaardigde, hoogwaardige olijfolie. Houd er rekening mee dat als het om kleine gerechten gaat, niet alleen het recept belangrijk is, maar ook het bord (en de opmaak) van de keuken zelf. Voedsel dat een lust voor het oog is, zal waarschijnlijk ook de smaakpapillen verleiden. Investeer in serviesgoed van het juiste formaat voor kleine borden, zodat het eten centraal staat. Voor een echte multi-sensorische verwennerij kun je ook de tijd nemen om je gerechten, groot en klein, te garneren met eetbare accenten die een subtiele aanvulling geven op de hoofdattractie. Een selectie verse groenten, wat kruiden en zelfs een klein scheutje olijfolie kunnen de oplossing zijn. Hier het recept:wortelen met Champagne-Dijon Vinaigrette.

Wortelen en verse kruiden met Champagne-Dijon Vinaigrette

Bereidingstijd: 10 minuten

Porties: 6

Ingrediënten

Champagne-Dijon-vinaigrette:

2 eetlepels champagne azijn

1 theelepel Dijonmosterd

1 eetlepel honing

1/2 kop olijfolie

1/2 theelepel knoflook, fijngehakt

1/2 theelepel zeezout

1/4 theelepel versgemalen zwarte peper

1 theelepel verse peterselie, fijngehakt

1 theelepel basilicum, fijngehakt

1 pond wortelen, geschild en fijn versnipperd

2 eetlepelspeterselie, gehakt

2 eetlepels bieslook, in dunne plakjes gesneden, plus nog eens in stukjes van 2 cm gesneden, voor garnering

1/3 kopje champagnevinaigrette

Fijn zeezout, naar smaak

Versgemalen zwarte peper, naar smaak

Bieslookstokjes, voor garnering

Bereiding

Meng champagne azijn, Dijon en honing in een middelgrote mengkom. Klop voortdurend tot alles goed gemengd is. Voeg al kloppend langzaam olijfolie toe om te emulgeren. Voeg knoflook, zout, peper, peterselie en basilicum toe: klop om te combineren.



Meng de wortelen, peterselie en bieslook in de mengkom. Voeg dressing toe. Breng op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper. Garneer met bieslookstokjes.

Opmerkingen: Vinaigrette kan maximaal vijf dagen in de koelkast worden bewaard. Voeg voor een pittigere salade nog eens 2 eetlepels vinaigrette toe aan de wortels; serveer met knapperig brood.