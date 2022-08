Recept: wraps voor de broodtrommel

De start van school betekent het klaarmaken van lunchpakketten. En, ja, dat moet vaak als je er elke dag één meeneemt. Wanhoop niet; met eenvoudige tips maak je het lunchpakket elke dag nieuw, spannend en verleidelijk – zodat de kinderen niet hun toevlucht nemen tot ongezonde en dure alternatieven. Tip voor lunchpakketten: Planning is het sleutelwoord. Zorg dat je ook doordeweeks meerdere soorten vleeswaren, kazen, groenten en fruit in de koelkast hebt staan, dan is het makkelijker te variëren en te combineren. Vervang de snee brood! Gesneden brood is goed, maar af en toe kunnen ze worden vervangen door harde broodjes, bagels, pitabroodjes, wraps, dumplings of wafels. Dinerresten, zoals viskoekjes, worstjes, pasta, eieren en groenten, kunnen ook gebruikt worden als toppings, of als vulling in wraps, pitabroodjes, salades etc. Plan of bereid het lunchpakket voor als je de tafel afruimt. Een kleine verrassing… mag zo nu en dan! Een beetje gedroogd fruit, rozijnen of exotisch fruit om af te maken, zal het kind enorm waarderen. Verrassingen in de lunchbox zijn niet elke dag nodig, maar afwisseling is wel fijn. Zoek alternatieven voor brood en varieer in de keuze van groenten en fruit.

Wraps voor de lunchbox (6 st.)

Ingrediënten

Tortilla’s

125 g roomkaas

2 stuks lente-uitjes

1 stuk appel

Fijngesnipperde ijsbergsla

2 stuks kipfilet, gebakken restjes van gegrilde kip of ander vlees

1 stuk rode paprika

3 dl zure room

1 theelepel zout

¼ theelepel peper

100 g geraspte kaas

Bereiding:

Smeer roomkaas op de tortilla’s. Snijd fruit, groenten en vlees in stukjes. Meng alle ingrediënten voor de vulling in een kom en meng deze met de zure room, op smaak gebracht met peper en zout, leg deze op de tortilla’s en vouw ze dicht. Wikkel papier om de wrap voordat je deze in de broodtrommel doet.