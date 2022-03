Recept: Yaki Udon met gekarameliseerde jackfruit balletjes

Yaki Udon is een Japans gerecht met Udun-noedels, vlees en groenten. In deze variatie op het traditionele gerecht zijn er overheerlijke vegetarische jackfruit balletjes gebruikt. Perfect voor tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Geniet ervan!

Ingrediënten

voor 4 personen

2 verpakkingen Rootzz of Nature Vegetarische Jackfruit balletjes

2 teentjes knoflook, geperst

2 bosuien, grof gehakt

1 ui, gesnipperd

1 winterpeen, geschild en julienne gesneden

300 g udon noedels

150 g witte kool, in dunne reepjes

100 g shiitake

50 ml paddenstoelenbouillon

5 el sojasaus

2 el sesamolie

2 el ingelegde gember, dunne reepjes

2 tl bruine basterdsuiker

1 tl maizena (+ 1 el water)

zonnebloemolie

zout en peper

Bereidingswijze

1. Bereid de noedels volgens de instructies op de verpakking en zet apart.

2. Meng de maizena met het water, voeg hier 3 eetlepels van de sojasaus en een eetlepel sesamolie aan toe en zet apart. Dit wordt de woksaus.

3. Verhit zonnebloemolie in een wokpan op hoge temperatuur. Fruit de ui samen met het witte gedeelte van de bosui en voeg wanneer deze glazig begint te worden de witte kool, knoflook, winterpeen en shiitake toe. Roerbak het geheel 3 minuten.

4. Voeg vervolgens de noedels en woksaus toe aan de pan en roerbak nog 2 minuten mee tot de saus indikt. Proef en breng op smaak met zout en peper.

5. Verhit zonnebloemolie in een aparte pan op middelhoge temperatuur en bak hier de Rootzz of Nature Vegetarische Jackfruit balletjes in. Bak de balletjes 2 minuten en voeg vervolgens de suiker, paddenstoelenbouillon en de rest van de sojasaus en sesamolie toe. Laat het geheel nog 5 minuten staan op middelhoge temperatuur totdat de suiker gesmolten is, de bouillon verdampt is en de balletjes licht gekarameliseerd zijn.

6. Serveer de Yaki Udon met de gekarameliseerde jackfruit balletjes, garneer met het groene gedeelte van de bosui en serveer met de ingelegde gember.