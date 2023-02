Recept: Za’atar Flatbreads

Za’atar flatbread is een eenvoudig flatbread op smaak gebracht met een kruidenmix uit het Midden-Oosten, genaamd Za’atar. Za’atar is een kruidenmix gemaakt met sumak, tijm, oregano, sesamzaad en zout en wordt geleverd als kruidenmix die verkrijgbaar is in een Midden-Oosterse winkel. We hebben hier een eenvoudig recept.

Lees ook: Recept: Israëlische Tahini

Wanneer en hoe serveer je de Za’atar Flatbreads?

Deze flatbreads zijn gebruikelijk als ontbijt- of lunch in Libanon en worden vaak gegeten zoals ze zijn. Je kunt ook wat eenvoudige toppings toevoegen, zoals komkommer en tomaat, peterselie, of een heerlijke, romige hummus. Het maakt een echt smakelijke sandwich-achtige snack of lichte maaltijd.

6 broden

Actieve kooktijd: 20 min

Totale kooktijd: 1u 45min

Ingrediënten

50 gram tarwebloem (voeg meer toe indien nodig)

11/2 theelepels fijnkorrelig zeezout

11/4 tl instantgist

2 el + 1 dl extra vergine olijfolie (meer olie is nodig om de kom in te vetten)

2 theelepels honing

21/2 dl warm water

1 dl Za’atar kruidenmengsel (ook wel Syrische oregano genoemd)

Lees ook: Recept: heerlijke Israëlische Shakshuka

Dit ga je doen

Meng de bloem, het zout, de gist, 2 el olijfolie, de honing en het water in de kom van een mixer met deeghaak. Mix gedurende 1 minuut op lage tot gemiddelde snelheid. Verhoog vervolgens de snelheid tot middelhoog en kneed tot een glad deeg. Het deeg moet kleverig maar niet plakkerig zijn. Voeg bloem toe en blijf indien nodig 4-5 minuten kneden. Leg het deeg in een met olie ingevette kom en dek af met een schone theedoek. Laat op een warme plaats staan ​​tot het deeg in volume is verdubbeld.



Verwarm de grill voor op middelhoog vuur (als je in een oven kookt – verwarm dan voor op de hoogst mogelijke temperatuur, ergens tussen 260-290°C). Plaats een pizzasteen of plaats een schone gietijzeren pan op de grill of in de bodem van de oven (in de oven kun je ook bakpapier op de bodem leggen). Knip 6 vierkanten uit bakpapier (25×25 cm). Maak van de gelegenheid gebruik om de resterende 1 dl olijfolie met het Za’atar-kruidenmengsel in een kleine kom te kloppen.



Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkvlak als het gerezen is. Snijd het deeg in 6 gelijke delen. Vet je handen in, vorm elk deel tot een mooie ronde bal. Bestuif het werkvlak opnieuw en bak de balletjes in ronde borden van ongeveer 25 cm. Laat 5 minuten rusten en bak ze dan opnieuw. Dek af met een schone keukenhanddoek. Leg elk stuk deeg op een apart stuk van het gesneden bakpapier. Plaats met een eetlepel 1,5 tot 2 eetlepels van het Za’atar-mengsel in het midden van elk stuk deeg. Gebruik een lepel om uit te spreiden en laat randen van 4 cm vrij.



Laat het bakpapier onder het stuk deeg en bak 6-7 minuten of tot het brood goudgeel en gezwollen is (goed als er belletjes in het deeg ontstaan). Doe hetzelfde met alle broden en serveer warm of dezelfde dag. Als de broden de dag na het bakken worden geserveerd, verwarm ze dan 6-7 minuten in de oven op 150°C. Direct na het bakken kan het brood volledig worden afgekoeld, afzonderlijk in plastic verpakt en tot 3 maanden in de vriezer worden bewaard.