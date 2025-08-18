Recepten voor eenvoudige gerechten die je kunt stomen

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2025 by Redactie

Heb je een stoommandje en ben je geïnteresseerd in deze kookmethode? Bekijk recepten voor verschillende eenvoudige gerechten die je kunt stomen:

Gestoomde vis met gember en groene ui

2 porties

Tijd: 25-30 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

2-3 gedroogde, geweekte paddenstoelen

1 eetlepel gemberpasta of 2 cm fijngehakte gember

2 eetlepels Light Sojasaus

1 theelepel sesamolie

Schoongemaakte vis van ongeveer 500 gram (bijv. zeebaars, forel, harder)

4 groene uien

½ theelepel zout

2 eetlepels gehakte lente-ui

½ theelepel gehakte verse chilipeper

2 eetlepels gehakte koriander

50 ml olie

Bereidingswijze:

Zorg ervoor dat de vis vrij is van schubben en volledig is schoongemaakt. Was het en droog het af met een papieren doek, van binnen en van buiten. Snijd beide kanten van de vis diagonaal in met een tussenruimte van ongeveer 2,5 cm. Wrijf vervolgens de binnen- en buitenkant in met zout en sesamolie.

Meng de champignons met groene uien, gemberpasta, chili en breng op smaak met sojasaus. Vul de vis met de helft van de vulling en leg de rest op de vis. Leg ze op een bord in een hete stoommand en laat ze op middelhoog vuur 15 minuten koken.

Verhit de olie in een kleine pan totdat het begint te koken. Haal de vis uit de stoommand, leg de bosui erop, giet de rest van de sojasaus erover en giet vervolgens hete olie over de gehele lengte van de vis. Warm serveren.

Gestoomde garnalen

2 porties

Tijd: 15 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

½ theelepel knoflookpasta of 2 teentjes fijngehakte knoflook

½ theelepel gemberpasta of 2 cm fijngehakte gember

1 eetlepel Light Sojasaus

12 gepelde en schoongemaakte garnalen (16×20)

2 eetlepels olie

1 eetlepel gehakte groene ui

1 theelepel gehakte verse chilipeper

2 eetlepels bouillon

Een paar druppels sesamolie

Verse koriander

Bereidingswijze:

Leg de garnalen op een groot bord in een stoommandje en kook ze op middelhoog vuur gedurende 4-5 minuten. Verhit ondertussen olie in een wok of kleine steelpan, voeg knoflookpasta, gemberpasta, groene ui en chilipeper toe en bak 30 seconden. Voeg vervolgens de overige ingrediënten toe en laat het geheel ongeveer een minuut sudderen.

Leg de garnalen op een bord, giet de saus erover, bestrooi met koriander en besprenkel met olie.

Gestoomde kip met Chinese champignons

4 porties

Tijd: 25-30 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

1 theelepel gemberpasta of 2 cm fijngehakte gember

1 eetlepel Light Sojasaus

2 eetlepels oestersaus

6-8 gedroogde Shiitake-paddestoelen (voorgeweekt)

Een paar druppels sesamolie

675 g kip in stukken gesneden (drumsticks of vleugels)

1 theelepel suiker

2 theelepels maïsmeel

Zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:

Marineer de kip 15 minuten in suiker, sojasaus, oestersaus en maïzena. Knijp het overtollige water uit de paddenstoelen, verwijder de harde stelen en snijd ze in dunne plakjes.

Leg de stukken kip op een bord en garneer met de champignons en gemberpasta. Op smaak brengen met zout, peper en sesamolie. Plaats het bord in de voorverwarmde stoommand en laat het op hoog vuur 20 minuten koken. Warm serveren.

Gestoomde groenten

4 porties

Tijd: 15 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

5-6 broccoliroosjes

5-6 bloemkoolroosjes

1 kleine paksoi

8 groene sperziebonen

Zout naar smaak

Saus:

2 eetlepels Light Sojasaus

2 eetlepels oestersaus

1 theelepel knoflook-, gember- en chilipasta

½ theelepel witte sesamzaadjes

3 eetlepels water

1 eetlepel gehakte koriander

2 eetlepels gehakte lente-ui ter garnering

Bereidingswijze:

Was en droog de groenten, snijd de uiteinden van de groenten eraf. Doe alles in een diep bord, bestrooi het licht met zout en zet het in de stoompan. Ongeveer 10 minuten op middelhoog vuur laten koken (de groenten moeten nog een beetje al dente zijn).

Meng ondertussen alle ingrediënten voor de saus.

Bestrooi de gekookte groenten met lente-ui en serveer met de saus.

Gestoomde varkensribben

2 porties

Tijd: 35-40 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

450 g varkensribbetjes

Marinade:

1 eetlepel knoflookpasta of 2-3 teentjes verse knoflook

1 theelepel gemberpasta of 2 cm fijngehakte gember

1 eetlepel Light Sojasaus

1 theelepel gehakte verse chilipeper

2 theelepels maïsmeel

1 bosje lente-uitjes, fijngesneden

Bereidingswijze:

Snijd de ribben in kleine stukjes en laat ze minimaal een uur marineren – het beste is om het een nacht te laten staan.

Leg de ribben op een bord, stoom ze in een stoommandje en laat ze op hoog vuur 25-30 minuten koken. Haal het gerecht van het bord, bestrooi het met lente-ui en serveer het warm met je favoriete toppings.