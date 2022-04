Wat te doen als ons lievelingsdier plotseling onwel wordt? Wij hebben een paar goede tips voor je om mogelijke ziekten onmiddellijk te voorkomen. Het kan gebeuren dat je kat van de ene op de andere dag trilt. Vaak kunnen het gewoon onschuldige redenen zijn, maar je moet altijd het oude gezegde volgen: Voorkomen is beter dan genezen. Een oorzaak waar je je niet te veel zorgen over moet maken, is als je huisdier trilt tijdens het slapen. Dit is meestal slechts een teken dat je kat droomt. Of het een nachtmerrie is of niet, is een vraag die helaas niet kan worden beantwoord. Maar katten kunnen, net als bij mensen, koorts krijgen op het moment dat ze beginnen te rillen.

Net als ons heeft je trouwe viervoeter waarschijnlijk last van uitputting of gebrek aan eetlust. Er kunnen vele redenen zijn waarom je huisdier koorts heeft. Sommige kunnen besmettelijke ziekten zijn, zoals kattengriep, of bijwerkingen van bepaalde medicijnen die ze hebben gekregen. Wat de reden ook is, we raden je aan zo snel mogelijk naar je dierenarts te gaan. Als de temperatuur boven de 40°C komt, kan het een kwestie van leven of dood zijn.

Woon je op het platteland? Is je kat vaak buiten? Je moet nog voorzichtiger zijn, of beter, nog meer aandacht besteden aan het gedrag van je huisdier. Om de spijsvertering te versnellen, eten sommige dieren vaak gras. In deze gevallen kan, hoewel zeer zeldzaam, vergiftiging optreden. Niet alle planten helpen de spijsvertering. De inname van bepaalde voedingsmiddelen kan ook tot vergiftiging leiden. Dit brengt ons bij het volgende punt. Giardia of wormen kunnen de darmen van onze geliefde huisdieren infecteren. Normaal gesproken kan dit worden opgemerkt door specifiek gedrag. De meest voorkomende symptomen van parasieten of wormen zijn lusteloosheid, slechte eetlust en diarree. Wij raden je aan van deze gelegenheid gebruik te maken om je dierenarts op de hoogte te brengen, als ook I Love my cat Vermal poeder, te gebruiken. Een optimaal medicijn. Dit product is niet alleen het beste op de markt, het veroorzaakt ook geen bijwerkingen.

Laten we overgaan tot een ietwat onaangenaam onderwerp, zowel voor je huisdier als voor jou. Bloed in de ontlasting. Ook hier kan een van de redenen zijn dat een infectie van parasieten, zoals giardia, of wormen je kat hebben aangetast. En dat niet alleen. Tumoren, maagzweren en gastro-intestinale aandoeningen kunnen redenen zijn. In dat geval zal de dierenarts weten wat hij moet doen. Nadat verschillende tests zijn uitgevoerd, kan bijvoorbeeld een fecesmonster nodig zijn. In geval van ernstige ziekte kan het nodig zijn een precieze diagnose te stellen, zoals een biopsie of endoscopie.

Vreemde voorwerpen kunnen ook bloed in de ontlasting veroorzaken. Heb je kinderen? Ligt er veel speelgoed op de vloer in je huis of appartement? Dit kan een andere reden zijn.

Ervan uitgaande dat je huisdier zijn behoefte doet in een kattenbak, is het natuurlijk gemakkelijker om dit op tijd op te merken. Daarom raden wij degenen die op het platteland wonen en wiens kat vrij in het veld ontlast, aan bijzondere aandacht te besteden aan de volgende symptomen. Omdat de symptomen die dan te zien zijn, verschillende kunnen zijn. Onder andere zijn ze: Verlies van eetlust, bleek slijmvlies, constipatie, of herhaaldelijk likken van de anus. Dit zijn slechts enkele van de aandoeningen die zich kunnen voordoen. Er kunnen ook onschuldige redenen achter zitten, maar we raden altijd aan de dierenarts te raadplegen. Beter veilig dan spijt.

Onze conclusie is als volgt: Zowel bij mensen als bij dieren kunnen sommige gedragsstoornissen het gevolg zijn van het feit dat het lichaam lijdt of ziek is. In het geval van onze geliefde kat, is het aan ons om op tijd te merken of alles in orde is. Je kunt nooit zeker zijn, en een dokter kan niet altijd wonderen verrichten, het is ook aan ons om op tijd te handelen. Daarom moet de zin die de 19e eeuwse arts Christoph Wilhelm Hufeland placht te zeggen, voorkomen is beter dan genezen, ons motto worden.