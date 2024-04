Laatst geüpdatet op april 15, 2024 by Redactie

Het is waar dat zakelijk netwerken gaat over het leggen van contacten, en niet alleen met klanten en opdrachtgevers. Het is ook een manier om verbindingen met anderen te creëren, die op een gegeven moment kunnen uitmonden in een zakelijke relatie. Hoewel veel mensen netwerken associëren met iets winnen, is dat niet altijd het geval. Het is heel belangrijk om op te merken dat het gaat om het ontwikkelen van vertrouwensrelaties en soms zelfs levenslange vriendschappen met andere gelijkgestemde mensen in het bedrijfsleven. Door effectief te netwerken kun je elkaar helpen. Hieronder staan enkele regels voor netwerken.

Woon zakelijke netwerkevenementen bij

De eerste stap in succesvol netwerken is weten waar je heen moet om verbindingen te leggen. Ontdek welke evenementen in jouw vakgebied of bij jou in de buurt plaatsvinden.

Kies een doel

Het is moeilijk om uit uw netwerkinspanningen te halen wat je wilt als je niet met een duidelijk doel begint.

Word sociaal in je vrije uren

Het feit dat je ‘buiten de klok’ bent, betekent niet dat het tijd is om te stoppen met netwerken. Na een ‘meet and greet’ kun je bijvoorbeeld afspreken om iets te doen als jullie interesse delen.

Weet wat je waard bent!

Het is niet genoeg om je klanten een geweldig product of een geweldige dienst te bieden. Als je niet kunt verwoorden wat je doet, dan kun je ook niet hopen die informatie over te brengen op netwerkevenementen.

Identificeer ijsbrekers tijdens een gesprek

Als je de aanvankelijke ongemakkelijkheid wilt overwinnen en een goede eerste indruk wilt maken, overweeg dan om te beginnen met een compliment, of op dezelfde manier een werkgerelateerde vraag te stellen die die persoon de kans geeft om over zichzelf te praten en wat hij of zij doet.

Neem een maatje mee

Soms is het makkelijker om een gesprek met vreemden te beginnen als je een bekend gezicht aan je zijde hebt. Als je een vriendin of collega hebt die ook haar netwerk wil uitbreiden, overweeg dan om met zijn tweeën professionele evenementen bij te wonen.

Overwin introversie

Als je van nature verlegen bent, kan succes hebben in netwerken een uitdaging zijn. Gelukkig zijn er enkele strategieën om introversie te overwinnen en verbindingen te leggen. Overweeg eerst om voorafgaand aan een netwerkevenement te brainstormen over ijsbrekers, zodat je niet ter plekke met ideeën hoeft te komen. Ten tweede: neem gerust een adempauze als je overweldigd raakt. Ga naar het toilet, maak een wandeling of pak een kopje koffie.

Zoek een reden om actie te ondernemen

Verbindingen maken is slechts het halve werk; je moet ook stappen ondernemen om de relatie gaande te houden. Zelfs als je momenteel niet op zoek bent naar een baan, probeer dan een paar keer per jaar contact op te nemen met je contacten voor follow-up. Je kunt een relevant artikel doorsturen, ze uitnodigen voor een seminar of conferentie, of gewoon een vriendelijk berichtje sturen tijdens de vakantie.

Wees niet negatief

Wanneer je zoekt naar gespreksstarters, vermijd dan negatief te spreken over voormalige bedrijven of collega’s of over wat er in het nieuws gebeurt – probeer altijd die “positieve gedachte of dat onderwerp” te vinden!

Wees niet egoïstisch

Of je nu aan het praten bent op een evenement of een informatiebijeenkomst bijwoont, het is belangrijk om te onthouden dat netwerken een kwestie van geven en nemen is. Als jij altijd degene bent die om gunsten vraagt, is het onwaarschijnlijk dat de relatie standhoudt.

Wees niet bang om te vragen wat je wilt

We hebben allemaal wel eens hulp nodig. Als je wilt dat je netwerkinspanningen een succes worden, moet je de moed hebben om om hulp te vragen. Zorg ervoor dat je, voordat je de volgende bijeenkomst of seminar bijwoont, kunt verwoorden wat je zoekt en wat je in ruil daarvoor kunt bieden! Beide partijen moeten er wederzijds voordeel uit halen.