Reis met het hele gezin 65 miljoen jaar terug in de tijd bij Jurassic Encounter

Altijd al een ontmoeting willen hebben met levensechte dino’s? Dit kan deze zomervakantie in het Beatrixpark in Schiedam. Hier strijkt de reizende dino tentoonstelling Jurassic Encounter neer, een interactieve installatie van vijftig levensgrote bewegende dinosaurussen uit het Jura, Trias en Krijt tijdperk. Bezoekers volgen een ‘gevaarlijke route’ door graslanden en bossen en komen oog in oog te staan met grommende, brullende en sissende dinosaurussen. Het vermakelijke en educatieve evenement is te bezoeken in de zomervakantie van 28 juli tot en met 14 augustus 2022 en is een perfect dagje uit voor het hele gezin.

Spectaculair dagje uit voor het hele gezin

Deze zomer reis je in het Beatrixpark in Schiedam meer dan 65 miljoen jaar terug in de tijd en ontmoet je levensgrote dinosauriërs. Met vijftig bewegende dino’s inclusief zwaaiende staarten en brullende geluiden, biedt Jurassic Encounter een spectaculair dagje uit voor het hele gezin. Stap terug in een tijdperk waarin dinosaurussen over de aarde dwaalden en maak kennis met de indrukwekkende reuzen uit de prehistorie. Als je het park verkent, pas dan op voor de dinosaurussen bij elke bocht langs de route. Ze verstoppen zich in de struiken, grazen in de boomtoppen en torenen boven je hoofd uit. De brullende, grommende en sissende geluidseffecten en bewegende lichaamsdelen maken een bezoek aan Jurassic Encounter een spannende, realistische en plezierige beleving.

Complete Jurassic Encounter beleving

De dino´s in het park zijn voorzien van informatiepanelen met interessante feitjes over elke soort, zodat een bezoek aan Jurassic Encounter zowel educatief als spannend is. Bezoekers worden ook uitgenodigd in de bioscoop waar toffe documentaires worden getoond over de tijd waarin de dinosauriërs op aarde ronddwaalden. Daarnaast kunnen dinofans deelnemen aan een spannende virtual reality ervaring: ga een gevecht aan tegen een ‘echte’ dinosauriër of neem plaats voor een ritje in de virtuele dino-achtbaan! Langs de route zijn verfrissende drankjes en lekkere versnaperingen verkrijgbaar, zoals traditionele Spaanse churros, broodjes steak, hamburgers, crêpes & wafels, noedels en andere pop-up hapjes. Om een bezoek aan Jurassic Encounter nooit meer te vergeten, is er leuke merchandise te koop om als herinnering mee naar huis te nemen.

Over Jurassic Encounter

De succesvolle, reizende tentoonstelling Jurassic Encounter: Waar dinosauriërs tot leven komen, vindt haar oorsprong in Engeland en is haar Europese tour op 2 april begonnen in het Cassiobury Park in Londen. Vervolgens reist Jurassic Encounter dit jaar door naar Buxton, Edinburgh, Schiedam en Bristol. Naz Kabir, woordvoerder van Jurassic Encounter, zegt: “In 2018 hebben duizenden bezoekers in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Nederland genoten van een spannend dagje uit en we zijn verheugd om terug te keren voor een nieuwe tour in 2022. Dit keer hebben we nieuwe dinosaurussen, nog meer interactieve tentoonstellingen waaronder een VR-ervaring en een educatieve bioscoop waar gezinnen meer te weten kunnen komen over deze ongelooflijke wezens.”

Jurassic Encounter

Beatrixpark, Schiedam

Openingstijden: 28 juli tot en met 14 augustus 2022 van 10:00 – 18:00 uur

Website: www.jurassicencounters.uk/rotterdam-nl