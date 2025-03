Reis slimmer: ontdek deze 5 city dupes voordat iedereen ze ontdekt!

Laatst geüpdatet op maart 26, 2025 by Redactie

Een citytrip naar Parijs, Londen of Barcelona blijft natuurlijk een favoriet, maar steeds meer reizigers zoeken naar verborgen parels die net zo veel charme en avontuur bieden, vaak tegen een lager budget. Maak kennis met City Dupes –– de trend die viral gaat op TikTok en alternatieve, authentieke bestemmingen in de spotlights zet. Uit onderzoek blijkt dat 80% van Gen Z en Millennials steeds vaker op zoek gaat naar unieke hotspots, weg van de massa. TUI onthult nu de vijf ultieme city dupes voor 2025 – bestemmingen die nét dat tikkeltje extra exclusiviteit bieden en klaar zijn om ontdekt te worden, voordat iedereen ze ontdekt.

TikTok’s favoriete reistrend: city dupes

Scroll door TikTok en je wordt overspoeld met video’s van reizigers die hun beste ‘dupe’ delen – alternatieve steden die dezelfde vibes hebben als bekende citytrip bestemmingen. Het is geen verrassing dat 64% van Gen Z het platform als reisgids gebruikt.



Voor fans van Barcelona? Bilbao is je nieuwe must-visit. Al helemaal verkocht aan Berlijn? Dan hoort Krakau op je bucketlist. Van de levendige straten van Porto tot de historische grandeur van Edinburgh – deze steden bieden een compleet nieuwe kant van Europa.

5 city dupes voor 2025: de verborgen parels die je nu moet ontdekken

Het moderne reizen draait steeds minder om het afvinken van bekende bezienswaardigheden en steeds meer om een stad op je eigen manier ervaren. TUI selecteerde vijf city dupes die dezelfde charme en energie hebben als grote steden – maar dan met een eigen unieke twist.

Bilbao (voor de liefhebbers van Barcelona)

Ben je al gek op Barcelona? Dan moet Bilbao absoluut op je radar staan. Met zijn indrukwekkende Guggenheim Museum, levendige street art en bruisende pintxos-scene, biedt de stad een perfecte mix van kunst, cultuur en culinaire hotspots. Een echte must-visit voor reizigers die houden van een Mediterrane sfeer met een creatieve edge.

Porto (voor wie gek is op Lissabon)

Heeft Lissabon je hart al veroverd? Dan is Porto de volgende bestemming voor jou. Deze kleurrijke stad combineert de charme van smalle steegjes en historische architectuur met een relaxte sfeer langs de Douro-rivier. Voeg daar wereldberoemde wijnhuizen en iconische zonsondergangen aan toe en je hebt de perfecte bestemming voor een ontspannen citytrip.

Edinburgh (voor wie houdt van Londen)

Londen is en blijft een iconische bestemming, maar voor wie op zoek is naar een alternatief met net zoveel historie, grandeur en charme, is Edinburgh dé plek. Van het sprookjesachtige kasteel tot de levendige straten van Old Town – deze Schotse stad ademt cultuur, mystiek en avontuur.

Krakau (voor de urban explorers van Berlijn)

Krakau is de onmisbare bestemming voor wie Berlijn geweldig vindt. De stad heeft een bruisend nachtleven, een groeiende kunstscene en indrukwekkende geschiedenis, maar met een compactere en intiemere sfeer. Van historische pleinen tot moderne cafés: Krakau is het best bewaarde geheim van Oost-Europa.

Sevilla (voor de fans van Marrakech)

Marrakech-lovers, opgelet: Sevilla is dé stad waar je Moorse invloeden, levendige markten en een warme, authentieke sfeer vindt – maar dan met een Spaans tintje. De sinaasappelbomen, het magische Alcázar en de Flamenco-cultuur maken Sevilla een bestemming vol passie en energie.

Slim reizen: waarom city dupes de toekomst zijn

Reizen in 2025 draait niet alleen meer om de bestemming, maar ook om hoe en waarom we reizen. De city dupes-trend speelt perfect in op deze verandering: minder bekende steden ontdekken, lokale cultuur écht ervaren en tegelijkertijd genieten van een authentieke vibe – in een rustigere setting en vaak ook vriendelijker voor je portemonnee.