Reislustige singles op zoek naar de liefde in ‘Samen Uit, Samen Thuis?’

In het nieuwe dating- en reisavontuur ‘Samen Uit, Samen Thuis?’ laten vijf reislustige singles zien dat het nooit te laat is om een poging te doen de ware liefde te vinden. Mehrnaz, Eric, Bart, Robin en Cliff krijgen de kans om hun droomreis te maken naar een plek die al jaren op hun bucketlist staat of die veel voor hen betekent. Dit doen ze niet alleen, maar samen met drie potentiële liefdespartners. Zij gaan dus samen uit, maar met wie komen ze samen thuis?



Tijdens ‘Samen Uit, Samen Thuis?’ gaan vijf singles op liefdesavontuur, langs prachtige plekken over de hele wereld, in de hoop samen thuis te komen met een prille liefde. Na een eerste kennismaking via een speeddate ronde kiezen de singles hun drie potentiële matches, uit de dates die op hun oproep hebben gereageerd. Daarna verzorgen ze zelf hun reis en, met behulp van een digitale reisgids, organiseren ze leuke activiteiten om hun dates beter te leren kennen. De reis is een meeslepend avontuur en het pad naar de eindbestemming gaat niet altijd over rozen. Onderweg moeten de singles afscheid nemen van twee dates om zo op de laatste dag, aan de poort van de eindbestemming, met één date over te blijven. Dan maken de vrijgezel en de overgebleven date de balans op. Kiezen ze voor elkaar? Dan sluiten ze de droomreis af met een bijzondere bucketlist activiteit.

Mehrnaz (56)

Mehrnaz is een krachtige, ontwapenende en intelligente vrouw en helemaal klaar om weer verliefd te worden. Ze heeft een topbaan bij een ICT-bedrijf en volgt ook nog een studie Toegepaste Psychologie. Mehrnaz staat positief in het leven. Beslissingen neemt ze met haar hart, maar toetst ze met haar hoofd. Haar levensmotto is: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. In de liefde is ze op zoek naar een levenspartner die net zo positief is als zij en ook op zoek durft te gaan naar een verbinding. Intelligentie speelt daarin een belangrijke rol. Mehrnaz staat als single vrouw haar mannetje wel. En al is ze heel gelukkig alleen, soms mist ze toch iemand om dingen mee te delen. In het betoverende IJsland hoopt ze de liefde te vinden.

Eric (63)

Eric heeft zijn leven regelmatig naar grote hoogtes gebracht. Hij is in de jaren negentig de luchtvaart ingegaan en dat is altijd een groot onderdeel van zijn leven geweest. Zo heeft hij jarenlang als F16-piloot gewerkt en geeft hij nu les aan een nieuwe generatie piloten. Zijn motto is ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.’ De lach op zijn gezicht wordt nog groter Eric als met zijn drie kleinkinderen is. Zijn familie is zijn grote trots. De kleine dingen maken hem gelukkig in het leven. Eric is klaar voor een nieuwe relatie. Hij ziet het helemaal zitten om met een nieuwe liefde samen te genieten van al het gezelligs om hem heen. In zijn geliefde Italië zoekt Eric een dame waar hij, letterlijk en figuurlijk, mee in de wolken kan zijn.

Bart (61)

Bart is een man van ferme handdrukken. Hij is robuust, zelfstandig en stoer. Hij verkeert in de luxepositie dat hij niet meer hoeft te werken. Zijn pensioen heeft hij verdiend als marineofficier, een loopbaan waar hij erg trots op is. Bart houdt van avontuur en gaat graag de weg op met zijn racefiets of motor. Ook is hij regelmatig op het circuit te vinden. Zijn andere passie is koken. Bart is een echte levensgenieter, met een rijk sociaal leven vol vrienden en familie. Toch mist hij genegenheid en de hartstocht die hij kan voelen, wanneer een vrouw zijn hart doet smelten. Bart zoekt een zelfstandige vrouw waar hij samen avonturen mee kan beleven. Hij vaart af naar Engeland in zijn zoektocht naar de liefde.

Robin (51)

Robin is een ras-ondernemer. Hij heeft een eigen winkel waar hij al zijn aandacht en passie instopt. Maar de meeste liefde stopt hij in dansen. Robin is ruimdenkend en laat graag dingen aan het toeval over, hij houdt niet van zijn toekomst uitplannen. Omdat hij hard gewerkt heeft kan hij nu genieten van een leven met veel vrijheid. Liefde is voor hem vooral het kunnen prikkelen en stimuleren van elkaar. Hij is open-minded en zorgzaam en vindt wederzijds respect belangrijk in een relatie. Robin is op zoek naar een dame om samen mee door het leven te dansen en reist dwars door het prachtige Frankrijk met zijn dates.

Cliff (46)

Cliff is geboren op Curaçao, maar opgegroeid in Nederland. Helaas is het hem nog niet gelukt om de liefde van zijn leven te vinden. In het dagelijks leven werkt hij in de veiligheidsbranche en als DJ zet hij menig feestzaal op z’n kop. Na een aantal relaties met dames te hebben gehad, weet hij nu dat hij de diepere connectie liever aangaat met een man. Respect en eerlijkheid staan hoog in het vaandel bij Cliff. Hij zoekt een serieuze relatie, om zijn dagen samen mee door te kunnen brengen. Iemand die – net als hij – jong van geest is, van sportieve activiteiten houdt, maar ook kan genieten van een glas wijn. In Mexico gaat hij op avontuur, om zo hopelijk zijn ware liefde te vinden.

‘Samen Uit, Samen Thuis?’ is vanaf dinsdag 29 augustus elke week om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Beeld: Tom Cornelissen en RTL