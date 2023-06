Relaties worden vaak de dupe van werk

Laatst geüpdatet op juni 8, 2023 by Redactie

Onze mogelijkheden zijn eindeloos. We zijn ambitieus, onafhankelijk en toegewijd, en willen op elk vlak het beste uit onszelf halen. En dat is bewonderenswaardig, maar door deze voortdurende druk en het streven naar perfectie belanden onze relaties soms een beetje op de achtergrond. Hoe voorkom je dat je relatie de dupe wordt van je werk?

It’s all about balance

Balans. Dat is hét woord van dit millennium, maar hoe doe je dat? Hoe vind je balans tussen al die plannen, dromen en FOMO-events? Meer tijd voor elkaar vrijhouden, vaker je (werk)telefoon wegleggen en je partner beter meenemen in je doelen en agenda helpen uiteraard. Al blijkt dit in de praktijk lastiger dan gedacht. En dat heeft vaak te maken met de waan van de dag, waarin je na balansdag 3 alweer in verzandt.

Relatiecoaching voor meer balans

Maar geen nood, je hoeft het niet zelf uit te zoeken. Steeds meer stellen vinden namelijk hun weg naar relatiecoaching: de manier om structureel te werken aan je relatie. Het helpt je beter te communiceren, conflicten op te lossen, en vooral, om meer voldoening en plezier te vinden in je relaties, zelfs als je schema overvol lijkt. Relatiecoaching biedt je handige strategieën om beter met stress om te gaan, duidelijke grenzen te stellen en je tijd efficiënt te beheren.

Boost voor iedere relatie

Relatiecoaching is er niet alleen voor gezinssituaties, want alle relaties kunnen vroeg of laat wel wat meer liefde en aandacht gebruiken. Of dat nu gaat om het verbeteren van de band met je beste vriendin of het doorgronden van een relatie met je moeder of collega; een relatiecoach helpt je op weg!

Hulp vragen is normaal

Juist doordat we steeds beter hulp durven te vragen en je niet direct vreemd wordt aangekeken als je vertelt over het wekelijks geblokte uurtje in je agenda, maakt dat de vraag naar relatiecoaches toeneemt. Mensen zoeken naar manieren om geholpen te worden, terwijl de wachtlijsten blijven groeien. Kansen genoeg voor een carrièreswitch naar een vak waarin je dagelijks waarde toevoegt.

Opleiding coach

Wil jij anderen helpen de balans in hun leven terug te brengen? Zodat werk, ambities en FOMO geen relaties op de klippen laten lopen? Misschien is een carrière als relatiecoach wel iets voor jou! De opleiding coach biedt je de tools, vaardigheden en inzichten die je nodig hebt om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar meer voldoening in hun relaties. Relatiecoaching is er voor iedereen die gelukkig wil leven in het hier en nu!