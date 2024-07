Recept: Mini pecannoten citroen bessen taartjes

Laatst geüpdatet op juli 10, 2024 by Redactie

Of je nu geniet van hun natuurlijke zoetheid rechtstreeks uit de zak of ze toevoegt aan je favoriete recepten, pecannoten behoren tot de laagste koolhydraten en de hoogste vezelvezels van noten, een optie die perfect is als tussendoortje. In feite bevat elk ons ​​pecannoten 3 gram plantaardig eiwit en 3 gram vezels, samen met 12 gram ‘goed’ enkelvoudig onverzadigd vet en slechts 2 gram verzadigd vet. Verleid je smaakpapillen met deze mini pecannoten citroen bessen taartjes.

Lees ook: Recept Franzbrötchen – de culttaart van Hamburg

Mini pecannoten citroen bessen taartjes

Totale tijd: 22 minuten

Porties: 24

Mini Pecannootkorstjes:

Anti-aanbak kookspray

2 kopjes pecannoten

1/4 kopje boter, gesmolten

2 eetlepels suiker

Citroenvulling:

1/2 kopje citroenwrongel

1/2 kop bosbessen, frambozen of combinatie

Poedersuiker, om te bestuiven (optioneel)

Lees ook: Recept: heerlijke worteltaart

Bereiding

Om mini pecannootkorstjes te maken: Verwarm de oven voor op 175 C. Bekleed het mini-muffinblikje met bakpapier of spuit het in met anti-aanbakspray.



Meng de stukjes pecannoten, boter en suiker in de keukenmachine tot het mengsel een grof deeg vormt.



Schep ongeveer 2 theelepels pecannotenmengsel in elk muffinblikje. Gebruik de achterkant van een houten lepel of vingers om het mengsel gelijkmatig langs de onder- en bovenzijde van elke muffinblik aan te drukken.



Bak 12 minuten, of tot de korstjes goudbruin zijn. Laat de korstjes volledig afkoelen voordat je ze uit de pan haalt.



Om korstjes samen te stellen: Schep 1 theelepel citroenwrongel in elke mini-pecannotenkorst. Werk af met een framboos of drie kleine bosbessen. Bestrooi eventueel met poedersuiker.