RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ vanaf 1 december te zien bij Pathé

Laatst geüpdatet op november 9, 2023 by Redactie

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ komt naar het grote doek bij Pathé! Na het grote succes van de concertfilm van Taylor Swift afgelopen oktober, kunnen muziekliefhebbers in december ook genieten van het iconische concert van Beyoncé. De concertregistratie is vanaf vrijdag 1 december twee weken lang te zien in Pathé bioscopen in alle steden waar Pathé is gevestigd. Daarnaast is de film te ervaren met het beste geluid in de Dolby Atmos-zalen bij Pathé. In het ExpoTheater in Pathé Ede worden de stoelen omhoog getakeld, waardoor bezoekers de ruimte hebben om te dansen en het concert kunnen beleven alsof ze er zelf bij zijn. De voorverkoop start nu bij Pathé.

Renaissance World Tour

Beyoncé was afgelopen zomer in verschillende stadions over de hele wereld live te zien met haar negende concerttournee, waaronder een weekend in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De spectaculaire shows vol swingende nummers, bijzondere choreografieën en een schitterend decor waren al snel uitverkocht. Wereldwijd hebben 2,7 miljoen fans de concerten van Beyoncé bijgewoond. Met de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ kunnen fans het concert herbeleven, en kunnen fans die afgelopen zomer geen ticket konden bemachtigen, nu alsnog genieten van de show op het grote doek.

Synopsis

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, is geregisseerd door Mark Ritchie, die al eerder meewerkte aan een concertfilm van Beyoncé. De beelden van de tour zijn van het concert dat Beyoncé afgelopen september gaf in haar woonplaats Houston. In de film zijn zowel highlights te zien van de tour, als stukken documentaire waarin de ontwikkeling van de show en van het album te zien is. Beyoncé’s intentie, harde werk, betrokkenheid en creatieve geest staan centraal in de film.

ExpoTheater Pathé Ede

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 december kun je RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ ook ervaren in het ExpoTheater in Pathé Ede. De stoelen worden omhoog getakeld, zodat bezoekers niet vanuit hun bioscoopstoel maar dansend het concert kunnen meemaken. De beleving is compleet door de mooie showverlichting en het professionele concert geluidssysteem.

Tickets

De film is vanaf vrijdag 1 december twee weken lang te zien van donderdag tot en met zondag, met de laatste voorstelling op donderdag 14 december. Tickets kosten €17,50 en zijn vanaf nu te koop.