Restaurant Blumé nieuwe fine-dining-hotspot in de stad Groningen

Groningen is een fine dining restaurant rijker. Vorige maand opende restaurant Blumé de deuren aan de Oude Boteringestraat 43. Het restaurant is gevestigd in Hotel Halbert, op de plaats van het voormalige Hotel de Ville. Eigenaren zijn hoteliers Marloes Hemmel en Jan Akkermans en executive-chef Henrice Dijks. De gast kan rekenen op een keuken op goed niveau met een uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding.



Het voormalige Hotel de Ville is door het paar Hemmel en Akkermans verbouwd tot een viersterren boutiquehotel en heropend als Hotel Halbert (op z’n Frans uitgesproken als Halbèrt). Op de begane grond is Restaurant Blumé gevestigd, dat eveneens op z’n Frans wordt uitgesproken.

Toegankelijke fine dining

Deze locatie is geen onbekend terrein voor de 36-jarige mede-eigenaar en executive-chef Henrice Dijks. Hij stond er van 2015 tot de sluiting in de zomer van 2022 als chef in de keuken van de voormalige bistro ’t Gerecht. Dijks werkte eerder bij toprestaurants als De Librije in Zwolle, Onder de Linden in Aduard en De Echoput in Hoog-Soeren, bij de laatste twee als sous-chef.

Henrice Dijks: “In Blumé koken we de moderne Franse keuken, waarbij we alles zelf maken en met de seizoenen mee koken. Een goede prijs-kwaliteit, herkenbaarheid van het product en een moderne presentatie zijn kenmerkend voor onze keuken. En we werken met topproducten. Zo hebben we in het openingsmenu onder meer hamachi, langoustine en dry-aged rundvlees verwerkt. Ik denk dat we binnen de stad Groningen uniek zijn met onze toegankelijke fine dining. Ik zou heel graag, net als met ’t Gerecht, weer een plaats willen bemachtigen in de toonaangevende restaurantgidsen, inclusief de Bib Gourmand-onderscheiding van Michelin. Mijn sous-chef is Arthur Dijkstra. Hij werkte voorheen ook in ’t Gerecht en heeft restaurants als Piloersemaborg in Den Ham en Rijks in Amsterdam op zijn cv staan.”

Tastingmenu, ook vegetarisch

De basis van de kaart van Blumé is het tastingmenu van drie tot zeven gangen, dat een goede balans kent tussen vis- vlees- en groentegerechten. De prijs voor drie gangen is € 45,-. Ook de vegetarische gast kan prima uit de voeten in Blumé. In het tastingmenu zitten doorgaans meerdere vegetarische gerechten en daarnaast is het menu ook in een volledig vegetarische versie verkrijgbaar. Alle gerechten in de menu’s zijn beschreven, zodat de gast vooraf weet wat hij op het bord krijgt. In de loop van het jaar wordt de kaart aangevuld met een à la carte-gedeelte.

Intieme sfeer

Restaurant Blumé biedt plaats aan maximaal 36 gasten en is bereikbaar via de eigen ingang aan de Oude Boteringestraat en via Hotel Halbert. In de gedeeltelijk open keuken wordt op inductie gekookt. Henrice Dijks: “In het interieur en in uitingen als het logo hebben we gekozen voor de kleur ossenbloedrood. Blumé beschikt ook over een prachtige binnentuin waar bij mooi weer gedineerd kan worden. Op de begane grond van Hotel Halbert is tevens Café Tjall gevestigd, waar ik eveneens culinair verantwoordelijk voor ben.”

Twee wijnkaarten

Sommelier Margriet Haagsma beheert een wijnkaart met ongeveer 50 wijnen, meest afkomstig uit Europa. Met een prijsniveau van € 30,- tot € 90,- per fles zijn de wijnen betaalbaar. Voor de liefhebber van meer exclusieve wijnen is er een tweede kaart met kelderschatten. Daarnaast zijn er 15 open wijnen per glas en diverse opties voor alcoholvrije dranken, ook in de vorm van een arrangement bij het menu.

Openingsdagen

Restaurant Blumé is van maandag tot en met zaterdag geopend vanaf 18.00 uur.



Restaurant Blumé

Oude Boteringestraat 43

9712 GD Groningen

www.restaurantblume.nl