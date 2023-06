Restaurant Didot34: shared dining op een hoger niveau

Dat een gebouw op een prachtige manier kan transformeren door de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, bewijst restaurant Didot34. Het restaurant is gevestigd in een rijksmonument wat in de jaren 50 bekend stond als krantendrukkerij. Inmiddels vind je er geen papier en typemachines meer, maar koffie, lunch en diner op het menu. Restaurant & Bar Didot34 staat bij buurtbewoners al langer bekend als de place to be om aan te schuiven voor een full American breakfast of het overheerlijke á la carte menu, maar het restaurant ontpopt zich nog verder als buurtfavoriet. Vanaf nu kun je er namelijk ook terecht voor een gloednieuw diner menu dat je met het gezelschap kan delen. Zo wordt chique ontbijten, lunchen en dineren toegankelijk voor iedereen.

Een rijksmonument met iconische uitstraling

Bij binnenkomst valt gelijk de fijne sfeer en het prachtige interieur op. De mooie elementen die het rijksmonument van oudsher heeft, zorgen voor een iconisch jaren ’50 gevoel. Alle elementen samen vormen de perfecte setting voor het vieren van bijzondere momenten, zoals een babyshower of bedrijfsborrel. Het credo van Didot34 is ook niet voor niets ‘Let us make your special day memorable’. Maar, het is zeker ook een fijne plek om gewoon zomaar aan te schuiven. Aan de kosmopolitische bar bijvoorbeeld. Deze wordt gekenmerkt door zijn prachtige messing verlichting: bruisend en een tikkeltje sjiek, maar altijd met een no-nonsense mentaliteit. Aan die bar kun je genieten van een mooi glas wijn, cocktail of champagne en heerlijke bar bites.

Shared dining in een nieuw jasje

Deze zomer tilt Restaurant & Bar Didot34 haar menukaart naar een nog hoger niveau aan de hand van hun nieuwe shared dining concept. Met gerechten die allesbehalve doorsnee zijn en de vele vegetarische opties weet het restaurant een groot publiek te verrassen en verblijden met de gloednieuwe kaart. Alle gerechten zijn makkelijk met je gezelschap te delen. Zo vind je er onder andere een dungesneden rib eye met yuzu, soja, knoflook chips, papadum en eigeel, maar ook geroosterde bieten met stracciatella, parmezaan crumble, waterkers en desem. Als hoofdgerecht kunnen gasten genieten van onder andere de klassieke Didot34 burger, gemaakt van rundvlees met tartaarsaus, cheddar, little gem en gefruite uitjes of pompoen ravioli met hazelnoten, beurre noisette en salie. Een enorm breed smakenpalet waarbij voor iedereen wat wils te vinden is. “Met mijn unieke achtergrond en ervaring beloof ik een verfrissende en verrukkelijke culinaire reis te creëren voor de gasten van Restaurant & Bar Didot34. Door het omarmen van een internationale keuken die zich uitstrekt van Europa tot Azië, brengen we de essentie van thuis koken met internationale invloeden tot leven. Bij Didot34 smelten smaken en gesprekken samen, terwijl we ambachtelijke technieken gebruiken om elk gerecht in eigen huis te bereiden. Als een internationale havenstad kiezen we bewust voor seizoensgebonden ingrediënten, wat resulteert in een onvergetelijke culinaire ervaring. Ik kijk ernaar uit om mijn passie voor het vak te delen en bij te dragen aan de voortdurende ontwikkeling van het restaurant.” zegt Michiel Buker, de nieuwe chef van Didot34.

Gerechten geliefd bij het grote publiek

Het menu van Restaurant & Bar Didot34 kent vele publieksfavorieten. Met de internationaal geïnspireerde gerechten weet het restaurant iedereen nieuwsgierig te maken en het gebruik van lokale, kwalitatieve producten zorgt ervoor dat ze précies de juiste snaar raken. Geen poespas, maar bruisend en culinair genieten. Vanaf 7:00 uur kun je er, ook als niet-hotelgast, terecht voor een ontbijt zoals diverse eiergerechten en avocadotoast. Tijdens de lunch biedt het restaurant rijkelijk belegde sandwiches met brood van Rotterdams icoon Jordy’s Bakery. Hiermee creëren ze bijvoorbeeld een heerlijke steak sandwich met rib eye, rode uien chutney, cheddar en bacon. Daarnaast serveert Didot34 ook oesterzwam kroketten, origineel, vega én erg lekker. Ook voor een dagverse soep of frisse salade kan iedereen hier aanschuiven rond lunchtijd.



Restaurant & Bar Didot34

Adres: Slaak 34 , 3061 CS Rotterdam

www.didot34.nl



Openingstijden

Dagelijks geopend;

Maandag 07:00 – 23:00

Dinsdag 07:00 – 23:00

Woensdag 07:00 – 23:00

Donderdag 07:00 – 23:00

Vrijdag 07:00 – 23:00

Zaterdag 07:00 – 23:00

Zondag 07:00 – 23:00



* Keuken sluit om 22.00