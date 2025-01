Restaurant Elysianne: Een ode aan de smaken van Louisiana

Laatst geüpdatet op januari 17, 2025 by Redactie

Een compleet nieuwe fine-dining ervaring, zoals nooit eerder vertoond in Europa. Restaurant Elysianne brengt de rijke smaken van de Creoolse keuken uit New Orleans naar Amsterdam en introduceert als eerste in Europa deze bijna vergeten recepten, vernieuwd met een moderne twist. Vandaag opent Elysianne officieel haar deuren aan de Ruysdaelstraat in Amsterdam Oud-Zuid.

Elysianne biedt een intieme fine dining ervaring aan die uniek is in Amsterdam én Europa. De focus ligt op seizoensgebonden menu’s, waarin zowel klassieke als bijna vergeten recepten een podium krijgen. Denk aan gerechten zoals Gumbo, Crab boil en Buttermilk bouille, gepresenteerd op een manier die de authenticiteit respecteert én verrast. Elk gerecht kan gekoppeld worden, aan een wijn die door de sommelier uitgekozen, waardoor de smaken van de gerechten nog beter tot hun recht komen. Zo biedt Elysianne een luxe doch toegankelijke culinaire reis en wordt de warme, gastvrije sfeer van New Orleans gecombineerd met de elegantie van de Europese gastronomie.

Aan het roer van deze culinaire reis staat gerenommeerd chef Matt Pace. Als winnaar van het programma Beat Bobby Flay en met lovende recensies in de New York Times, weet hij als geen ander het kloppende hart van Louisiana naar Nederland te brengen. De ervaring bij Elysianne is een ode aan de smaken van Louisiana en de rijke historie van de Creoolse keuken.

‘You start with the oyster and you end with the pearl,’ zoals Chef Matt zijn eigen creaties omschrijft. Hiermee benadrukt hij hoe elk gerecht een transformatie ondergaat: van eenvoudige, pure ingrediënten tot verfijnde culinaire meesterwerken. Zijn keuken draait om het vertellen van verhalen – verhalen over de tradities en culturele invloeden die de Creoolse keuken zo bijzonder maken, gecombineerd met zijn eigen creatieve visie en ervaring.

Ontdek wat de Creoolse keuken jou te bieden heeft en laat je onderdompelen in de culinaire geschiedenis van Louisiana. Restaurant Elysianne nodigt critici en fijnproevers van harte uit om deze unieke culinaire hotspot te ontdekken.

Restaurant Elysianne

Adres: Ruysdaelstraat 48, Amsterdam

Reserveren kan via www.elysianne.nl of neem contact op met info@elysianne.nl