Hot Spot: Spaans Restaurant Los Cosmos

Laatst geüpdatet op september 17, 2024 by Redactie

Begin augustus opende het gloednieuwe Spaans restaurant Los Cosmos zijn deuren in het centrum van Leiden. Het restaurant heeft een schitterende locatie gevonden in het voormalige pand van Zara Home. Inmiddels is de verbouwing afgerond en zijn gasten van harte welkom om de unieke sfeer en het heerlijke eten bij Los Cosmos zelf te komen beleven en proeven. Zowel over de menukaart als het interieur is goed nagedacht: het totaalconcept is met oog voor detail opgezet en dat zie, voel en proef je! De slogan van het restaurant, Fresco y Sabroso, wat “vers en smaakvol” betekent, komt overal terug. Deze filosofie proef je niet alleen in de gerechten, maar voel je ook in het interieur. Op de zorgvuldig samengestelde menukaart staan heerlijke gerechten uit alle hoeken van Spanje. Van authentieke Spaanse bocadillo’s voor de lunch tot kleine borrelhapjes zoals octopus en Padrón pepers, en specialiteiten van de grill. Ook het aanbod aan wijnen, cocktails, mocktails en sangriás is indrukwekkend: de bartenders van Los Cosmos verrassen graag met bijzondere combinaties.

Een feest voor de zintuigen

Tijdens een bezoek aan Los Cosmos worden alle zintuigen geprikkeld. Van de geuren en smaken tot de intieme sfeer in het restaurant: de Spaanse invloeden zijn overal duidelijk merkbaar. Van een boho Ibiza-vibe met robuuste terracottamuren en rotan stoelen tot traditionele tegeltjes op de vloer en kleurrijke kussens op de banken. Het restaurant biedt een warme, uitnodigende sfeer, waarbij de speelse details en het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en rotan direct zorgen voor een vakantiegevoel. De ronde zitplaatsen en sfeervolle verlichting creëren een gezellige, intieme setting, perfect om samen met vrienden te genieten. Deze combinatie van eigentijdse, moderne vormgeving en traditionele Spaanse elementen komt ook duidelijk terug in de online uitingen, zoals de website en sociale media, wat de unieke identiteit van Los Cosmos versterkt: een mix van authentiek en vernieuwend.



De menukaart biedt een uitgebreid aanbod dat uitnodigt tot herhaalbezoeken. Er is simpelweg te veel keuze om alles in één keer te proberen, waardoor je steeds een andere Spaanse regio kunt ontdekken. Of je nu zin hebt in oesters, langoustines, een uitgebreid diner met mooie wijnen, of komt lunchen met een verse bocadillo of enkel voor een drankje: bij Los Cosmos geniet je van een korte vakantie in Spaanse sferen. Met 180 zitplaatsen binnen en nog eens 100 op het gezellige terras, is er bijna altijd wel een plekje vrij.

Meer dan een tapasrestaurant

Het concept van Los Cosmos is vernieuwend: dit Spaanse restaurant is het eerste in zijn soort in Nederland. Van de inrichting tot de menukaart: alles is opgezet in samenwerking met experts. Hierdoor is een unieke sfeer en een bijzonder aanbod aan eten en drinken ontstaan, die misschien nog het beste te omschrijven is als authentiek Spaans in een modern jasje. In de ongedwongen sfeer voelt iedereen zich al snel thuis.

“Onze doelgroep is net zo gevarieerd als ons interieur en onze menukaart. We zien nu al dat zowel jong als oud hun weg naar ons vinden. Ook Spanje-liefhebbers komen graag langs om die echte Spaanse sfeer in Nederland te ervaren. Het is prachtig om te zien dat onze visie, het bieden van een totaalbeleving, ook echt op die manier door onze gasten wordt ervaren.”



– Rob van Wijnen, eigenaar van Los Cosmos



Spaans restaurant Los Cosmos is elke dag geopend vanaf 11.00u.

Los Cosmos

Aalmarkt 15

2311EC Leiden

Tеl: 071-2032463

https://loscosmos.nl/