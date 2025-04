Restaurant NORRA: nieuwe fine-dining-hotspot

Laatst geüpdatet op april 29, 2025 by Redactie

Bilthoven is een nieuw fine-dining-restaurant rijker. Gastvrouw Lieke Nicole-Creemers heeft begin april 2025 haar Restaurant NORRA geopend aan het Emmaplein. Het is de tweede zaak van de ondernemer, die samen met haar echtgenoot Grégory Nicole ook eigenaar is van het Bilthovense Restaurant Le Nord. Uit de keuken van chef de cuisine Boy van Rijn komen creatieve, eigenzinnige gerechten met een verfijnde twist.



De naam NORRA is een knipoog naar Restaurant Le Nord en een Scandinavische benaming voor het noorden. In het restaurant in de voormalige Nefkens-garage kunnen 60 gasten genieten van betaalbare casual-fine-dining met een verfijnde twist, gebaseerd op de Franse keuken. De eigentijdse, creatieve gerechten zijn gemaakt van seizoensgebonden ingrediënten die zoveel mogelijk uit de regio komen.

Als chef de cuisine is de 33-jarige Boy van Rijn aangetrokken, die eerder chef was bij Auguste in Maarssen, souschef bij The Lobby in Amsterdam en in de keukens van De Kas in Amsterdam en ‘t Nonnetje in Harderwijk werkte.

Kaart met drie menu’s

Bij NORRA wordt niet gewerkt met verrassingsmenu’s maar met uitgeschreven menu’s, zodat de gast vooraf een goede keuze kan maken. Lieke Nicole-Creemers: “Naast een kaartje met bites zijn er drie menu’s. Het menu Signature bestaat uit vier tot zeven gangen en kost € 67 voor vier gangen. Ook het vegetarische menu Botanique bevat vier tot zeven gangen en kost € 62 voor vier gangen. En dan is er nog het menu Robuust van € 62 voor drie gangen. In dat menu zit bijvoorbeeld de befaamde pizza tonijn, het eerbetoon aan het voormalige restaurant Le Garage in Amsterdam. Dit gerecht mocht ik meenemen uit Le Nord en zal bij NORRA vrijwel altijd op de kaart staan. Tijdens de lunch serveren we naast deze menu’s ook een powerlunch van twee gangen voor € 45. Met de prijsstelling van de menu’s en de wijnkaart heb ik bewust gekozen voor betaalbare fine dining. NORRA is aangesloten bij Euro-Toques Nederland, de restaurantvereniging voor koks die ambachtelijk en seizoensgebonden werken met pure, meest regionale producten.”

Sereen en warm interieur

Het interieur straalt een serene, warme en huiselijke sfeer uit, met een onmiskenbare chic. Lieke Nicole-Creemers: “De marmeren bar vormt het hart van de ruimte en de opvallende glazen lampen daarboven zijn echte eyecatchers. Het zwarte plafond en de houten wandpanelen creëren een intieme setting, terwijl de met linnen gedekte tafels, samen met de kuipstoelen en zachte wandbanken, zorgen voor een diversiteit aan comfortabele zitplaatsen. Ook de planten dragen bij aan de huiselijkheid en het gevoel van rust. Bij mooi weer is het heerlijk toeven op het terras, waar ‘s avonds van de ondergaande zon genoten kan worden.”



Betaalbare wijnen onder de 100 euro Vanuit het restaurant is er zicht op de gedeeltelijk open keuken, van waaruit de koks regelmatig aan tafel komen om gerechten toe te lichten. Kaasliefhebbers kunnen zich verheugen op een mooie kaaswagen met een ruim assortiment perfect gerijpte kazen.

De wijnkaart telt 140 wijnen, die op een kleine selectie uit Zuid-Afrika na, allemaal uit Europa komen. Lieke Nicole-Creemers: “Er zijn altijd rond de 16 wijnen per glas verkrijgbaar. Omdat ik zowel het eten als de wijnen voor de gast betaalbaar wil houden, zijn vrijwel alle wijnen per fles geprijsd onder de honderd euro en ligt de nadruk op wijnen tussen de 40 en 75 euro. Voor de gast die die geen of minder alcohol drinkt, zijn er diverse keuzes aan alcoholvrije dranken.”

Open van dinsdag tot en met zaterdag

Restaurant NORRA is gevestigd aan het Emmaplein 10 in Bilthoven en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 12.00 uur voor de lunch en vanaf 18.00 uur voor het diner. In de directe omgeving is ruime parkeergelegenheid. Website: www.restaurant-norra.nl.



Beeld: Iwan Rutjes