Restaurantfestival Bite of Amsterdam is terug op 13 – 15 juni

Laatst geüpdatet op juni 5, 2025 by Redactie

Proef een weekend lang gerechten van de leukste chefs van Nederland. Restaurantfestival Bite of Amsterdam is terug! Van 13 – 15 juni verandert het Amstelpark in Amsterdam met Bite weer in één groot restaurant waar culinaire iconen in de keuken staan. Dit jaar zijn gerechten van o.a. Alain Caron, Erik & Juliën van Loo en Niven Kunz te ontdekken op het festival. Met meerdere nieuwe paviljoens is Bite lekkerder dan ooit – de hele

dag door.



Innovatieve fine-dining proeven of juist streetfood ontdekken? Bij Bite of Amsterdam is kiezen niet

nodig – probeer gewoon alles. Want voor één weekend nemen topchefs, lokale restaurants en

culinaire visionairs het Amstelpark over. Na jaren van afwezigheid was het leukste en lekkerste

culinaire festival van Nederland – Taste of Amsterdam – vorig jaar terug onder een nieuwe naam, Bite

of Amsterdam. Tijdens deze tweede editie van Bite valt er meteen nog meer te proeven en te

proberen. Bite gooit het festivalterrein om in verschillende thema-area’s, waardoor er de hele dag

nieuwe gerechten en smaken en activiteiten te ontdekken zijn.

HET PROGRAMMA – EEN HELE DAG PROEVEN

De dag start bij Bite met ontbijt in de area Daylight Delight. Fijnproevers ontdekken nieuwe smaken

in Dining District en Little Luxuries waar ze kleine gerechten proeven van de deelnemende

restaurants en verfijnde smaken van topchefs ontdekken. Echte liefhebbers schuiven aan bij de

Chef’s Table voor een kijkje in de keuken bij chefs als Tim Golsteijn (Bougainville), Wilco Berends

(De Nederlanden), Tom Vinke (De Kromme Watergang), Erik & Juliën van Loo (Parkheuvel),

Jasper Hermans (SAAM restaurant) en Jermain Rozario (De Rozario). Uitgebreid genieten kan bij het

Sterrenpaviljoen waar Michelin-chefs zij aan zij koken in het hart van het Amstelpark. De hobbykoks

die liever in hun eigen huis aan de slag gaan, struinen The Artisan Hall af. Ze proeven bijzondere

ingrediënten en nemen een beetje Bite mee naar huis. Voor de smaakmakers is er ook een

amusetour te volgen.

TICKETS – ZET JE TANDEN IN BITE

Early Bite dagtickets zijn nu voor €14,50 te reserveren. Met het Early Bite Flexticket (€22,50) bepaal

je later op welke dag je trek hebt in een bezoek aan Bite. Tickets zijn te koop via

biteofamsterdam.com.

OPENINGSTIJDEN

Vrijdag 13 juni 14.00 tot 23.00

Zaterdag 14 juni 12.00 tot 23.00

Zondag 15 juni 11.00 tot 23.00



Foto credits: Selma Rijkhoff & YW Photo