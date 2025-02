Restjes-revolutie: pizza tegen verspilling

Laatst geüpdatet op februari 11, 2025 by Redactie

Pizza’s zijn naast heerlijk comfortfood ook een ideale manier om je koelkast leeg te maken. Experimenteer met wat je in huis hebt. Geen mozzarella? Ga voor feta of wat belegen kaas die je raspt. Geen tomatensaus? Misschien staat er nog ergens een potje rode pesto. Laat de pizzaiolo (Italiaans voor pizzabakker) in je los!

EMPTY THE FRIDGE-PIZZA

Copyright: Kook je koelkast leeg, Lannoo 2022



Bereiding: 15 minuten

Kooktijd: 12 minuten

2 porties

Ingrediënten:

2 kant-en-klare pizzabodems

Een restje tomatensaus, pesto of een blik tomaten in blokjes

Restjes groenten zoals courgettes in plakjes, aubergines in blokjes, paprika, champignons, tomaatjes, een paar blokjes diepvriesspinazie, etc.

Restjes vlees of kip, plakjes salami, blokjes ham, tonijn uit blik, (vegetarisch) gehakt, etc.

Mozzarella, geraspte belegen kaas, feta, etc.

En verder: kappertjes, artisjokharten (uit een pot), rucola of veldsla

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 220 °C.

Bestrijk de pizzabodems met tomatensaus of pesto. Gebruik je tomaten in blokjes? Giet eventueel wat vocht af en kruid met peper, zout en paprikapoeder.

Verdeel de groenten over de pizza. Laat diepvriesspinazie eerst ontdooien in de magnetron en knijp er zo veel mogelijk vocht uit.

Leg er eventueel stukjes vlees op.

Snijd de mozzarella in plakjes en verdeel hem over de pizza of strooi er geraspte kaas over. Verkruimelde feta is lekker op pizza met spinazie.

Zet de pizza 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Werk eventueel af met rucola of veldsla.



Laat vooral je fantasie de vrije loop. Heb je graag wat extra inspiratie? Dit zijn lekkere smaakcombinaties:



Tomaat – spinazie – feta

Tomaat – tonijn – kappertjes – artisjokharten

Tomaat – salami – paprika

Tomaat – kip – aubergines of courgettes

Bron: Too Good To Go