Rettich: gezonde wortelgroenten voor snacks en salades

Laatst geüpdatet op mei 28, 2024 by Redactie

Rettich smaakt aangenaam kruidig ​​met een lichte scherpte. Het aroma van de knapperige wortelgroenten komt vooral rauw goed tot zijn recht. Rettich wordt vaak gegeten als tussendoortje of in een salade met zoetzure appelschijfjes en radijsjes.

Lees ook: Terug naar de basis: pastinaak en peterseliewortel

Gebruik

Als je de wortelgroenten rauw gebruikt, kun je de plakjes of spiralen vooraf licht zouten. Hierdoor is de rettich mild, mals en makkelijker verteerbaar. Na een paar minuten komt er sap uit, dat kan worden afgedept met keukenpapier. Voor een eenvoudig bijgerecht met vis of gepofte aardappelen snijdt je de rettich in dunne plakjes en stoom je deze een paar minuten in gezouten water. Meng er een beetje boter door en breng op smaak met peper en zout. Het knolgewas is ook een heerlijk ingrediënt voor soepen en groenteroerbakgerechten. Het smaakt heerlijk gemarineerd in risotto, in Koreaanse kimchi of als vulling in loempia’s.

Rettich behoort tot de kruisbloemigenfamilie

De rettich behoort tot de kruisbloemigenfamilie en is een van de oudste cultuurplanten. De oude Egyptenaren verbouwden de knolgewas al. Via China vond de radijs zijn weg naar Europa. De bekendste is de lange witte rettich, maar er zijn ook varianten in andere vormen en kleuren: van langwerpig tot ovaalrond, van wit tot rood tot zwart.

Een gezonde groente

Rettich is een caloriearme groente die waardevolle mineralen zoals kalium en vitamines zoals vitamine C bevat (27 mg per 100 g). De karakteristieke kruidigheid komt door de mosterdolie die er in zit, die bovendien heel goed zijn voor de gezondheid. Ze stimuleren de spijsvertering en de stofwisseling, hebben een slijmoplossend en antibiotisch effect. Omdat de mosterdolie verloren gaat tijdens het koken, is de groente rauw het heetst en het gezondst.

Lees ook: Wortel van goede smaak: de knolraap

Verkrijgbaarheid en bewaren

Rettich is tot begin oktober in het seizoen. Let bij de aanschaf op kwaliteit. De beste keuze zijn wortels met een gladde schil, stevig vruchtvlees en sappige groene bladeren. In de koelkast zijn de wortelgroenten, zonder bladeren en gewikkeld in een vochtige doek, ongeveer een week houdbaar.