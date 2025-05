Rewind lanceert in Nederland met spraakmakende maïschips

Laatst geüpdatet op mei 28, 2025 by Redactie

Rewind to the good times! Deze week doet het nieuwe en kleurrijke chipsmerk Rewind zijn intrede in Nederlandse supermarkten. Het merk lanceert een collectie dunne, knapperige maïschips in aansprekende smaken die je in één hap terugbrengt naar goede tijden en nostalgische momenten. De verpakkingen van het merk hebben een colour blocking uitstraling waarmee ze een opvallende positie innemen op het snacking schap. Rewind is verkrijgbaar in de smaken BBQ & Honey, Creamy Paprika, Cheese & Onion en Tangy Sriracha.



Rewind is de perfecte snack voor de grote én kleine momenten die een happy gevoel oproepen. Of je nu ontspannen op de bank zit, lekker rondhangt in het park op een zonnige dag of een huisfeest met je vrienden hebt. Het merk zet zich af tegen negativiteit en pessimisme door te focussen op die onvergetelijke geluksmomenten waar mensen steeds weer naar terugverlangen: of het nu 15 jaar of 15 minuten geleden is.

Rewind to the good times

Lisanne Wisman, Senior Brand Manager Rewind bij Paulig: ’Met Rewind brengen we heerlijke dunne en krokante maïschips op het schap in smaken waar mensen dol op zijn. Het draait natuurlijk om de smaaksensatie van de chips, maar voor ons ook om de positieve energie die hoort bij het delen van oude en nieuwe belevenissen en herinneringen. Daarop is ons merk gebaseerd: Rewind to the good times!’



Rewind is verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Plus, Hoogvliet en Picnic. De consumentenadviesprijs is € 1,89.